Летний отдых, который превращается в испытание: опасности, которые туристы предпочитают не замечать

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Солнце, море и прохлада воды. Что может быть лучше для отдыха, здоровья и отличного настроения? Но у лета есть и обратная сторона — скрытые риски, о которых важно знать.

Фото: https://www.freepik.com by benzoix Болезнь

Жара — главный провокатор кишечных инфекций

В тепле бактерии размножаются молниеносно. Дизентерия, сальмонеллез, гепатит А — эти незваные гости часто появляются из-за нарушений хранения продуктов. Важно: Резкое ухудшение самочувствия, интоксикация (тошнота, рвота, слабость) или лихорадка — веский повод срочно обратиться к врачу.

Солнечные ожоги и тепловые удары — не просто дискомфорт

Резкая смена климата или просто жаркий день — испытание для организма. Симптомы перегрева: слабость, тошнота, рвота, сильная головная боль, температура. Как защититься:

Режим солнца: загорайте постепенно! Утром — до 11:00, вечером — после 16:00. Пик жары (12:00-16:00) проводите в тени.

Питьевой режим: пейте много чистой воды! Не ждите жажды.

Защита кожи: обязательно используйте крем с SPF 30-50+.

Купание: заходите в воду постепенно и больше двигайтесь.

ОРВИ

Казалось бы, лето — не время для ОРВИ. Но резкие перепады температур (кондиционер, холодная вода) и переохлаждение ослабляют иммунитет, открывая дорогу вирусам и бактериям.

Укусы насекомых — не только зуд

Реакция может быть серьезной: от сильной аллергии и отека Квинке до анафилактического шока (холодный пот, вялость, одышка). Если у вас есть склонность к аллергии, всегда носите с собой прописанные врачом антигистаминные препараты.

Грибок не дремлет

Зуд, покраснение, шелушение кожи? Возможно, это грибковая инфекция. Ее легко подхватить на пляже, у бассейна или в душевых. При первых подозрениях — к дерматологу.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

