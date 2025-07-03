Солнце, море и прохлада воды. Что может быть лучше для отдыха, здоровья и отличного настроения? Но у лета есть и обратная сторона — скрытые риски, о которых важно знать.
В тепле бактерии размножаются молниеносно. Дизентерия, сальмонеллез, гепатит А — эти незваные гости часто появляются из-за нарушений хранения продуктов. Важно: Резкое ухудшение самочувствия, интоксикация (тошнота, рвота, слабость) или лихорадка — веский повод срочно обратиться к врачу.
Резкая смена климата или просто жаркий день — испытание для организма. Симптомы перегрева: слабость, тошнота, рвота, сильная головная боль, температура. Как защититься:
Казалось бы, лето — не время для ОРВИ. Но резкие перепады температур (кондиционер, холодная вода) и переохлаждение ослабляют иммунитет, открывая дорогу вирусам и бактериям.
Реакция может быть серьезной: от сильной аллергии и отека Квинке до анафилактического шока (холодный пот, вялость, одышка). Если у вас есть склонность к аллергии, всегда носите с собой прописанные врачом антигистаминные препараты.
Зуд, покраснение, шелушение кожи? Возможно, это грибковая инфекция. Ее легко подхватить на пляже, у бассейна или в душевых. При первых подозрениях — к дерматологу.
Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.