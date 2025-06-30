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Стресс зовёт к холодильнику: эти продукты можно есть килограммами без страха для фигуры

2:26
Здоровье

Стресс — наш частый спутник в современном ритме. И как часто он ведет нас прямиком к холодильнику или полке со сладостями.

Перекус
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перекус

Знакомо ощущение, когда после сложного разговора или в разгар аврала рука сама тянется за шоколадкой или пачкой чипсов?

Хорошая новость: этот механизм можно перехитрить. Достаточно выбрать правильные продукты, которые помогут успокоить нервы и не помешают вашим целям.

Магний-первый помощник

Этот минерал не зря называют "антистрессовым": он помогает расслаблять мышцы и нервную систему.

Отличные источники:

  • Горсть миндаля или кешью (белок и полезные жиры здесь тоже помогут стабилизировать сахар в крови);
  • Листовая зелень (шпинат, мангольд — добавьте их в омлет или смузи);
  • Темный шоколад с высоким процентом какао (выбирайте кусочек 20-30 грамм — он удовлетворит тягу к сладкому и даст магний и антиоксиданты);
  • Бананы (магний + калий + витамин В6).

Сложные углеводы тоже могут стать союзниками

Они способствуют выработке серотонина — нейромедиатора хорошего настроения. Выбирайте цельнозерновые: ломтик цельнозернового хлеба с авокадо или хумусом, небольшую порцию овсянки с ягодами.

Не забывайте про белок

Он обеспечивает длительную сытость и предотвращает резкие скачки сахара в крови, которые усугубляют перепады настроения. Греческий йогурт с ложкой орехов или семян, кусочек индейки или куриной грудки, яйцо вкрутую — все это хорошие варианты.

Полезные снеки

Хочется хруста? Это частый спутник стресса. Замените чипсы на нарезанные овощи с гуакамоле или хумусом: морковь, сельдерей, огурцы, сладкий перец. Хруст останется, польза — прибавится.

Не забывайте про воду

Обезвоживание часто маскируется под чувство голода или усиливает стресс. Стакан воды может перебить внезапное желание перекусить и даст время понять: вы действительно голодны или это эмоции?

В следующий раз, когда стресс потянет к вредному, сделайте паузу, выпейте воды и осознанно выберите один из этих полезных "антистрессовых" вариантов. Вы успокоите нервы и поддержите свое здоровье.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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