Стресс зовёт к холодильнику: эти продукты можно есть килограммами без страха для фигуры

Стресс — наш частый спутник в современном ритме. И как часто он ведет нас прямиком к холодильнику или полке со сладостями.
Знакомо ощущение, когда после сложного разговора или в разгар аврала рука сама тянется за шоколадкой или пачкой чипсов?
Хорошая новость: этот механизм можно перехитрить. Достаточно выбрать правильные продукты, которые помогут успокоить нервы и не помешают вашим целям.
Этот минерал не зря называют "антистрессовым": он помогает расслаблять мышцы и нервную систему.
Отличные источники:
Они способствуют выработке серотонина — нейромедиатора хорошего настроения. Выбирайте цельнозерновые: ломтик цельнозернового хлеба с авокадо или хумусом, небольшую порцию овсянки с ягодами.
Он обеспечивает длительную сытость и предотвращает резкие скачки сахара в крови, которые усугубляют перепады настроения. Греческий йогурт с ложкой орехов или семян, кусочек индейки или куриной грудки, яйцо вкрутую — все это хорошие варианты.
Хочется хруста? Это частый спутник стресса. Замените чипсы на нарезанные овощи с гуакамоле или хумусом: морковь, сельдерей, огурцы, сладкий перец. Хруст останется, польза — прибавится.
Обезвоживание часто маскируется под чувство голода или усиливает стресс. Стакан воды может перебить внезапное желание перекусить и даст время понять: вы действительно голодны или это эмоции?
В следующий раз, когда стресс потянет к вредному, сделайте паузу, выпейте воды и осознанно выберите один из этих полезных "антистрессовых" вариантов. Вы успокоите нервы и поддержите свое здоровье.
Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
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