Как TikTok может навредить вашему здоровью: эксперты обеспокоены новым феноменом

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы можете почувствовать себя плохо, даже не выходя из дома. Не из-за вируса — а из-за видео. Всё чаще врачи и исследователи фиксируют всплеск так называемого эффекта ноцебо: когда вы убеждаете себя, что больны, — и организм начинает вести себя соответствующе.

Фото: commons.wikimedia.org by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ TikTok

Что такое эффект ноцебо

Это обратная сторона плацебо. Если вы верите, что лекарство поможет, оно облегчает симптомы. А если верите, что что-то навредит, тело включит тревожную реакцию. Прочли в инструкции "головная боль" — и вот она уже стучит в висках. Услышали об опасности — и начинаете чувствовать симптомы. И всё это работает не только изнутри.

Виноваты соцсети

Да. Исследования показывают: эффект ноцебо легко передаётся от человека к человеку — особенно в интернете. Достаточно одного тревожного видео, комментария или вирусного тренда — и волна "заражений" покатилась.

Учёный Фабрицио Бенедетти провёл эксперимент: предупредил нескольких студентов о головной боли на высоте. Те рассказали другим — и в итоге 86% предупреждённых ощутили симптом. У непосвящённых — только 52%.

TikTok и Туретт

Среди подростков особенно заметно, как это работает. С начала 2020-х врачи отмечали резкое распространение симптомов синдрома Туретта среди молодых пользователей TikTok и других видеохостингов. Один подросток в классе с психическим диагнозом — и риск таких же симптомов у других растёт. Впечатлительность, повторяющийся контент и алгоритмы, подсовывающие похожие видео, делают своё дело.

Взрослые — не исключение

Симптомы после прививок, страх перед ветряными турбинами, токсинами, даже видеообзорами острых соусов — всё это может запускать эффект ноцебо. Организм включает тревожную сигнализацию: усиливает боль, нарушает дыхание, вызывает тошноту.

Как говорит психолог Кейт Фаасс:

"Если даже исследователь эффекта ноцебо может стать его жертвой, то кто угодно может".

Как защититься от ноцебо-ловушек

Полностью изолироваться от тревожного контента невозможно, но можно снизить его влияние. Критично относитесь к тому, что потребляете в ленте: избегайте бесконечного скроллинга тревожных историй, не увлекайтесь самодиагностикой, особенно на основе чужих симптомов. Помните: ваше тело слышит ваши мысли. И иногда лучше нажать "выход", чем дать тревоге возможность пустить корни.

Уточнения

TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий китайской компании ByteDance.

