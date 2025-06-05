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Два года в плену у икоты: диагноз 93-летнего мужчины был настолько редким, что в него не сразу поверили

2:41
Здоровье

Удержаться от смеха, когда кто-то икает, трудно. Но что, если икота не проходит месяцами… а потом — годами? Именно это произошло с 93-летним мужчиной, который два года мучился от беспричинной икоты. Ни один привычный метод не помог — ни задержка дыхания, ни стакан воды вверх ногами, ни медикаменты. И только недавно врачи нашли поразительное объяснение.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Загадочный случай без очевидной причины

Пациент поступил в больницу с жалобами на изматывающую икоту, которая не проходила даже после приёма препаратов — баклофена и хлорпромазина, назначаемых при таких симптомах. Его случай поставил медиков в тупик — стандартные причины исключались одна за другой.

Переломный момент наступил после сдачи анализов: у мужчины обнаружили повышенный уровень эозинофилов — белых клеток, которые реагируют на паразитов или аллергию. Норма — до 4%, а у пациента — 18%.

Неожиданный диагноз: редкое заболевание пищевода

Оказалось, что у мужчины — эозинофильный эзофагит (ЭоЭ), редкое воспалительное заболевание пищевода. Оно обычно встречается у детей или у взрослых до 40 лет, а у людей за 90 — практически не встречается. Более того, у пациента не было классических симптомов ЭоЭ: ни боли, ни изжоги, ни затруднённого глотания.

Согласно медицинским данным, зафиксировано всего два случая, когда ЭоЭ проявлялся в виде хронической икоты. Это делает случай 93-летнего пациента — третьим в истории медицины.

Как ЭоЭ вызвал икоту

По мнению врачей, воспаление пищевода могло повлиять на работу нервов, связанных с диафрагмой — той самой мышцей, спазмы которой вызывают икоту. Именно эта гипотеза и легла в основу лечения.

Назначенная терапия кортикостероидами помогла. Уровень эозинофилов вернулся к норме — и икота наконец прекратилась.

Когда икота — не просто икота

Этот случай напоминает: даже самый безобидный симптом может скрывать редкое и серьёзное заболевание. Хроническая икота у пожилого мужчины оказалась не просто досадной мелочью, а единственным сигналом сбоя в организме. Благодаря вниманию врачей и глубокому обследованию, удалось не только устранить симптом, но и раскрыть редчайший диагноз. А значит — своевременная диагностика способна спасти качество жизни, даже когда кажется, что проблема смешная.

Уточнения

Ико́та - неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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