Два года в плену у икоты: диагноз 93-летнего мужчины был настолько редким, что в него не сразу поверили

Удержаться от смеха, когда кто-то икает, трудно. Но что, если икота не проходит месяцами… а потом — годами? Именно это произошло с 93-летним мужчиной, который два года мучился от беспричинной икоты. Ни один привычный метод не помог — ни задержка дыхания, ни стакан воды вверх ногами, ни медикаменты. И только недавно врачи нашли поразительное объяснение.
Пациент поступил в больницу с жалобами на изматывающую икоту, которая не проходила даже после приёма препаратов — баклофена и хлорпромазина, назначаемых при таких симптомах. Его случай поставил медиков в тупик — стандартные причины исключались одна за другой.
Переломный момент наступил после сдачи анализов: у мужчины обнаружили повышенный уровень эозинофилов — белых клеток, которые реагируют на паразитов или аллергию. Норма — до 4%, а у пациента — 18%.
Оказалось, что у мужчины — эозинофильный эзофагит (ЭоЭ), редкое воспалительное заболевание пищевода. Оно обычно встречается у детей или у взрослых до 40 лет, а у людей за 90 — практически не встречается. Более того, у пациента не было классических симптомов ЭоЭ: ни боли, ни изжоги, ни затруднённого глотания.
Согласно медицинским данным, зафиксировано всего два случая, когда ЭоЭ проявлялся в виде хронической икоты. Это делает случай 93-летнего пациента — третьим в истории медицины.
По мнению врачей, воспаление пищевода могло повлиять на работу нервов, связанных с диафрагмой — той самой мышцей, спазмы которой вызывают икоту. Именно эта гипотеза и легла в основу лечения.
Назначенная терапия кортикостероидами помогла. Уровень эозинофилов вернулся к норме — и икота наконец прекратилась.
Этот случай напоминает: даже самый безобидный симптом может скрывать редкое и серьёзное заболевание. Хроническая икота у пожилого мужчины оказалась не просто досадной мелочью, а единственным сигналом сбоя в организме. Благодаря вниманию врачей и глубокому обследованию, удалось не только устранить симптом, но и раскрыть редчайший диагноз. А значит — своевременная диагностика способна спасти качество жизни, даже когда кажется, что проблема смешная.
Ико́та - неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.
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