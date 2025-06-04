Прожила 118 лет без серьёзных болезней: в чём секрет этой необычной бабушки

Она пережила две мировые войны, пандемии испанки и COVID-19, а умерла на 118-м году жизни — в здравом уме и почти без хронических болезней. Испанка Мария Браньяс Морера стала настоящим феноменом: её организм до последних лет жизни работал как часы. Учёные уверены — дело не только в удаче и хорошем настроении, но и в том, что творится у нас в кишечнике.
Исследователи из Барселонского университета обнаружили в организме Марии уникальный набор кишечных бактерий. Её микробиота больше напоминала детскую: чистую, сбалансированную и устойчивую. Это открытие по-настоящему удивило учёных, ведь со временем у большинства людей микрофлора ухудшается, что напрямую влияет на общее состояние здоровья.
Разумеется, микробиота — лишь часть головоломки. Врачи уверены: генетика сыграла важную роль. Но и сама Мария немало сделала для того, чтобы сохранить здоровье:
По подсчётам специалистов, её биологический возраст был на 17 лет моложе паспортного. Единственные жалобы, которые у неё были в последние годы — это потеря слуха и суставные боли. При этом память и мышление до самой смерти оставались в полном порядке.
Секрет долголетия, по её словам, в простых вещах:
"Порядок, спокойствие, хорошие отношения с близкими, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие тревоги и сожалений, позитивный настрой и избегание токсичных людей. А ещё - удача и хорошая генетика."
История Марии Браньяс показывает: старение не обязательно связано с болезнями. Наука уже сейчас изучает, как микробиота и образ жизни влияют на продолжительность активной жизни. Возможно, в будущем именно это направление поможет нам прожить дольше — и лучше.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
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