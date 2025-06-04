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Прожила 118 лет без серьёзных болезней: в чём секрет этой необычной бабушки

2:22
Здоровье

Она пережила две мировые войны, пандемии испанки и COVID-19, а умерла на 118-м году жизни — в здравом уме и почти без хронических болезней. Испанка Мария Браньяс Морера стала настоящим феноменом: её организм до последних лет жизни работал как часы. Учёные уверены — дело не только в удаче и хорошем настроении, но и в том, что творится у нас в кишечнике.

Мария Браньяс Морера — испанская сверхдолгожительница
Фото: commons.wikimedia.org by Arxiu de la família Branyas Morera, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Браньяс Морера — испанская сверхдолгожительница

Микробиота, как у младенца

Исследователи из Барселонского университета обнаружили в организме Марии уникальный набор кишечных бактерий. Её микробиота больше напоминала детскую: чистую, сбалансированную и устойчивую. Это открытие по-настоящему удивило учёных, ведь со временем у большинства людей микрофлора ухудшается, что напрямую влияет на общее состояние здоровья.

Генетика, образ жизни и немного везения

Разумеется, микробиота — лишь часть головоломки. Врачи уверены: генетика сыграла важную роль. Но и сама Мария немало сделала для того, чтобы сохранить здоровье:

  • Не курила и не пила.
  • Питалась по принципам средиземноморской диеты.
  • Много гуляла.
  • Жила в окружении семьи.
  • Избегала стрессов и токсичных людей.

По подсчётам специалистов, её биологический возраст был на 17 лет моложе паспортного. Единственные жалобы, которые у неё были в последние годы — это потеря слуха и суставные боли. При этом память и мышление до самой смерти оставались в полном порядке.

Что говорила сама Мария

Секрет долголетия, по её словам, в простых вещах:

"Порядок, спокойствие, хорошие отношения с близкими, контакт с природой, эмоциональная стабильность, отсутствие тревоги и сожалений, позитивный настрой и избегание токсичных людей. А ещё - удача и хорошая генетика."

Что это значит для нас

История Марии Браньяс показывает: старение не обязательно связано с болезнями. Наука уже сейчас изучает, как микробиота и образ жизни влияют на продолжительность активной жизни. Возможно, в будущем именно это направление поможет нам прожить дольше — и лучше.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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