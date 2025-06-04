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Почему от болезни Лайма до сих пор нет вакцины для людей — хотя у собак она уже существует

2:57
Здоровье

Клещи давно перестали быть просто неприятными насекомыми — они несут реальную угрозу здоровью. Болезнь Лайма, которую они переносят, распространяется по всему миру и может привести к серьёзным осложнениям. Удивительно, но пока для людей до сих пор нет ни вакцины, ни надёжной защиты, тогда как собакам доступно сразу несколько эффективных препаратов.

Клещ
Фото: flickr.com by Джон Танн, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Что такое болезнь Лайма и почему она опасна

Лайм-боррелиоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые переносят заражённые клещи. Достаточно одного укуса, чтобы заразиться. Болезнь начинается с лихорадки, слабости и характерной сыпи, а затем может перейти в хроническую форму с болями в суставах, неврологическими нарушениями и даже проблемами с сердцем.

Самое печальное — защитить себя можно только механически: пользоваться репеллентами, носить длинную одежду и проверять тело после прогулок. В случае заражения лечение проводится антибиотиками, но на ранней стадии. Специальных препаратов для профилактики — нет.

А как же собаки

Вот в чём парадокс: собаки защищены лучше нас. Им доступны вакцины, пероральные препараты и капли, убивающие клещей до того, как те успеют передать инфекцию. Эти средства оказались настолько эффективными, что учёные рассматривают возможность их адаптации для людей.

Компания Tarsus Pharmaceuticals, например, проводит испытания препарата лотиланер. У собак он уничтожает клещей на 90% уже в день приёма и сохраняет эффект до месяца. Первые тесты на людях дали многообещающие результаты, но до массового применения ещё далеко.

Почему у нас всё так медленно

На самом деле, вакцина для людей уже существовала. В 1999 году в США была одобрена Lymerix — она защищала от болезни Лайма и даже рекомендовалась людям из зон риска. Однако из-за сообщений о побочных эффектах, включая симптомы, схожие с артритом, и падения продаж, препарат сняли с производства.

Сейчас компании Pfizer, Valneva и Moderna работают над новыми вакцинами, нацеленными на тот же белок (OspA). Идут клинические испытания, но ждать результатов придётся ещё несколько лет. Вопрос остаётся и в общественном доверии: история с Lymerix до сих пор вызывает опасения у многих.

Что дальше

Пока ни один препарат для человека не доведён до рынка. А болезнь Лайма продолжает захватывать всё новые территории, особенно летом. Так что единственная защита — это профилактика, внимательность на природе и, возможно, капля зависти к нашим четвероногим друзьям, у которых есть то, чего пока нет у нас.

Уточнения

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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