Пять простых советов, которые спасут ваше сердце от стресса — не упустите

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс не только ухудшает настроение, но и может негативно сказаться на сердце, особенно у женщин. Симптомы сердечных заболеваний у женщин часто проявляются скрыто, например, в виде усталости, проблем со сном или головокружения.

Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина грызет ногти

Длительный стресс может привести к повышению артериального давления, усилению воспалительных процессов и даже вызвать аритмию. Поэтому важно вовремя распознавать признаки стресса и принимать меры.

Вот пять простых советов от венгерского портала kiskegyed.hu, котоые помогут справиться со стрессом и поддержать здоровье сердца.

Практикуйте осознанное дыхание и медитацию. Несколько минут в день, посвященные осознанному дыханию или медитации, могут снизить частоту сердечных сокращений и стабилизировать артериальное давление. Это помогает организму лучше справляться со стрессом и поддерживать здоровье сердца. Обращайте внимание на симптомы стресса. Признаки стресса, такие как усталость, раздражительность, проблемы со сном и давление в груди, могут быть предупреждающими сигналами. Не игнорируйте их, ведь раннее выявление проблем может помочь предотвратить заболевания сердца. Занимайтесь физической активностью. Регулярные упражнения, такие как ходьба, танцы или йога, эффективно снимают стресс и поддерживают здоровье сердца. Достаточно 20-30 минут активности в день, чтобы почувствовать улучшение. Выберите то, что приносит вам удовольствие. Питайтесь правильно. Во время стресса многие тянутся к сладкой или жирной пище, что в долгосрочной перспективе только усугубляет ситуацию. Держите под рукой полезные перекусы, такие как орехи, фрукты или йогурт, чтобы избегать вредной еды. Здоровое питание поддерживает не только тело, но и дух. Не бойтесь просить о помощи. Хронический стресс истощает тело и душу. Обратитесь за поддержкой к друзьям, психотерапевту или в группы поддержки. Социальные связи и профессиональная помощь могут дать вашему сердцу передышку и помочь увидеть ситуацию с новой стороны.

Следуя этим советам, вы сможете лучше справляться со стрессом и сохранить здоровье сердца.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

