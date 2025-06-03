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Пять простых советов, которые спасут ваше сердце от стресса — не упустите

2:26
Здоровье

Стресс не только ухудшает настроение, но и может негативно сказаться на сердце, особенно у женщин. Симптомы сердечных заболеваний у женщин часто проявляются скрыто, например, в виде усталости, проблем со сном или головокружения.

Женщина грызет ногти
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина грызет ногти

Длительный стресс может привести к повышению артериального давления, усилению воспалительных процессов и даже вызвать аритмию. Поэтому важно вовремя распознавать признаки стресса и принимать меры.

Вот пять простых советов от венгерского портала kiskegyed.hu, котоые помогут справиться со стрессом и поддержать здоровье сердца.

  1. Практикуйте осознанное дыхание и медитацию. Несколько минут в день, посвященные осознанному дыханию или медитации, могут снизить частоту сердечных сокращений и стабилизировать артериальное давление. Это помогает организму лучше справляться со стрессом и поддерживать здоровье сердца.
  2. Обращайте внимание на симптомы стресса. Признаки стресса, такие как усталость, раздражительность, проблемы со сном и давление в груди, могут быть предупреждающими сигналами. Не игнорируйте их, ведь раннее выявление проблем может помочь предотвратить заболевания сердца.
  3. Занимайтесь физической активностью. Регулярные упражнения, такие как ходьба, танцы или йога, эффективно снимают стресс и поддерживают здоровье сердца. Достаточно 20-30 минут активности в день, чтобы почувствовать улучшение. Выберите то, что приносит вам удовольствие.
  4. Питайтесь правильно. Во время стресса многие тянутся к сладкой или жирной пище, что в долгосрочной перспективе только усугубляет ситуацию. Держите под рукой полезные перекусы, такие как орехи, фрукты или йогурт, чтобы избегать вредной еды. Здоровое питание поддерживает не только тело, но и дух.
  5. Не бойтесь просить о помощи. Хронический стресс истощает тело и душу. Обратитесь за поддержкой к друзьям, психотерапевту или в группы поддержки. Социальные связи и профессиональная помощь могут дать вашему сердцу передышку и помочь увидеть ситуацию с новой стороны.

Следуя этим советам, вы сможете лучше справляться со стрессом и сохранить здоровье сердца.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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