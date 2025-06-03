Хотите снизить аппетит и укрепить иммунитет? Добавьте эти две специи в свой утренний кофе

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие любят черный кофе за его насыщенный вкус и бодрящий эффект. Но для большинства людей характерная горечь кофе может быть чрезмерной, поэтому они ищут способы её смягчить. Каждый ингредиент, добавляемый в кофе, влияет на организм по-своему. Если вы хотите улучшить концентрацию и обмен веществ, попробуйте добавить в кофе две специи.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Имбирь и корица — идеальные добавки к утреннему кофе. Они не только придают напитку приятный вкус, но и положительно влияют на кровообращение, пищеварение и общее самочувствие. Такой кофе особенно полезен для людей с диабетом 2 типа или инсулинорезистентностью, так как помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако важно помнить, что эффект от кофе может зависеть от других продуктов, которые вы употребляете.

Начинайте день с черного кофе

Здоровым людям можно пить кофе натощак, чтобы взбодриться и ускорить метаболизм. Добавление корицы и имбиря усиливает действие кофеина и улучшает работу пищеварительной системы. Это помогает лучше усваивать питательные вещества из еды. Если вы придерживаетесь диеты, утренний кофе с этими специями поможет снизить аппетит и контролировать количество калорий, пишет italske-bistro.cz.

Но не стоит пить сладкий кофе на голодный желудок, так как это может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови. После завтрака сахар усваивается медленнее, что дает инсулину время для реакции.

Какой кофе считается самым полезным?

Диетологи рекомендуют обращать внимание на способ приготовления кофе. Например, кофе, приготовленный через бумажный фильтр, считается более полезным, так как он не содержит смолистых веществ. Также важно учитывать тип обжарки: светлые зерна содержат больше антиоксидантов, которые могут снижать риск развития рака.

Кофе с имбирем и корицей для укрепления иммунитета

Плохая погода, усталость и стресс могут ослабить иммунитет. В такие моменты организм нуждается в поддержке, но не всегда есть возможность отдохнуть. Кофе с имбирем и корицей может помочь. Ежедневно добавляйте в напиток по ¼ чайной ложки молотой корицы и тертого имбиря, чтобы ощутить положительное влияние на здоровье.

Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также помогает облегчить симптомы простуды и гриппа. Корица поддерживает нормальный уровень сахара в крови и улучшает общее самочувствие.

Когда ждать результатов?

Регулярность — ключ к успеху. Однако заметные улучшения могут потребовать времени. Через 4-8 недель ежедневного употребления кофе с имбирем и корицей вы можете почувствовать укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и общее повышение тонуса.

Помните, что кофе с имбирем и корицей — это дополнение к здоровому образу жизни, а не его замена. Для поддержания хорошего здоровья важно сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и управление стрессом. Врачи рекомендуют уделять физической активности не менее 75 минут в неделю интенсивных упражнений или 150 минут умеренной активности.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



