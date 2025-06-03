Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К 2027 году новостроек может не быть: Хуснуллин предупредил о крахе строительства
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Бомбардировки в ответ: Запад предсказал, как Россия отреагирует на операцию "Паутина"
Отдых в Турции может закончиться менингитом: врач предупредил об опасности вируса Коксаки
Фурой — к дронам, дронами — к цели: что известно о фигуранте дела по атаке на аэродром
Ледяной капкан: США заманивают Россию в арктическую ловушку
Плитка сияет, как в рекламе: кто знал, что секрет в бутылке за 40 рублей
Аспирин пошёл в сад: урожай спасён, болезни в шоке
Майдан на Кавказе: Великобритания запустила тайные тренинги боевиков

Хотите снизить аппетит и укрепить иммунитет? Добавьте эти две специи в свой утренний кофе

3:34
Здоровье

Многие любят черный кофе за его насыщенный вкус и бодрящий эффект. Но для большинства людей характерная горечь кофе может быть чрезмерной, поэтому они ищут способы её смягчить. Каждый ингредиент, добавляемый в кофе, влияет на организм по-своему. Если вы хотите улучшить концентрацию и обмен веществ, попробуйте добавить в кофе две специи.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Имбирь и корица — идеальные добавки к утреннему кофе. Они не только придают напитку приятный вкус, но и положительно влияют на кровообращение, пищеварение и общее самочувствие. Такой кофе особенно полезен для людей с диабетом 2 типа или инсулинорезистентностью, так как помогает регулировать уровень сахара в крови. Однако важно помнить, что эффект от кофе может зависеть от других продуктов, которые вы употребляете.

Начинайте день с черного кофе

Здоровым людям можно пить кофе натощак, чтобы взбодриться и ускорить метаболизм. Добавление корицы и имбиря усиливает действие кофеина и улучшает работу пищеварительной системы. Это помогает лучше усваивать питательные вещества из еды. Если вы придерживаетесь диеты, утренний кофе с этими специями поможет снизить аппетит и контролировать количество калорий, пишет italske-bistro.cz.

Но не стоит пить сладкий кофе на голодный желудок, так как это может вызвать резкий скачок уровня глюкозы в крови. После завтрака сахар усваивается медленнее, что дает инсулину время для реакции.

Какой кофе считается самым полезным?

Диетологи рекомендуют обращать внимание на способ приготовления кофе. Например, кофе, приготовленный через бумажный фильтр, считается более полезным, так как он не содержит смолистых веществ. Также важно учитывать тип обжарки: светлые зерна содержат больше антиоксидантов, которые могут снижать риск развития рака.

Кофе с имбирем и корицей для укрепления иммунитета

Плохая погода, усталость и стресс могут ослабить иммунитет. В такие моменты организм нуждается в поддержке, но не всегда есть возможность отдохнуть. Кофе с имбирем и корицей может помочь. Ежедневно добавляйте в напиток по &frac14 чайной ложки молотой корицы и тертого имбиря, чтобы ощутить положительное влияние на здоровье.

Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также помогает облегчить симптомы простуды и гриппа. Корица поддерживает нормальный уровень сахара в крови и улучшает общее самочувствие.

Когда ждать результатов?

Регулярность — ключ к успеху. Однако заметные улучшения могут потребовать времени. Через 4-8 недель ежедневного употребления кофе с имбирем и корицей вы можете почувствовать укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и общее повышение тонуса.

Помните, что кофе с имбирем и корицей — это дополнение к здоровому образу жизни, а не его замена. Для поддержания хорошего здоровья важно сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и управление стрессом. Врачи рекомендуют уделять физической активности не менее 75 минут в неделю интенсивных упражнений или 150 минут умеренной активности.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Давайте уж сами! США отказались от поддержки европейских миротворцев в Украине Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Последние материалы
Бородатые мужчины, черный Mercedes и бизнес-тренер: СК раскрыл новые подробности похищения в Москве
Цены на недвижимость растут, а вместе с ними — уровень угрозы
Криминалистика на свадьбе: Виктория Боня встревожена странным выражением лица мужа Бородиной
Плодов в два раза больше, вредителей нет — всё благодаря простой подкормке
Леопард — акробат, ягуар — амфибия: история двух котов, которые больше не разговаривают
Перспективный рынок для России? В Поднебесной будут отдавать предпочтение рыбе
Это не уход, а вред: 6 вещей, от которых лицо плывёт
Освежающий десерт без выпечки, который легко сделать за 30 минут
Невидимое воспаление: чем на самом деле грозит привычный фастфуд
Гречка по-новому: рецепт, который заменит мясо и понравится всей семье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.