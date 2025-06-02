Орехи атакуют мозг: чем грецкие, фундук и миндаль могут аукнуться организму

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Они долгое время считались символом здоровья и природной силы, но за фасадом пользы скрываются неожиданные риски. Особенно если съесть горсть-другую… да ещё и не одну.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Грецкий орех и работа мозга

Считается, что грецкий орех улучшает память и насыщает организм омега-3. Но если увлечься и съесть слишком много, можно получить обратный эффект — нарушается работа мозга. Да, орехи богаты йодом и кислотами, но передозировка может обернуться проблемами с сосудами и даже когнитивными нарушениями.

Фундук и сосуды мозга

Фундук часто советуют при повышенных нагрузках, но именно он может особенно плохо повлиять на состояние сосудов мозга. А если у человека диабет или диатез — его лучше совсем исключить.

Аллергия и детская кожа

Орешки — одни из самых сильных аллергенов. Особенно опасен арахис. У детей он способен спровоцировать экзему и даже псориаз. Реакция бывает не сразу, а накопительная — и это особенно коварно.

Осторожно: отравление

Миндаль в больших количествах может ударить по почкам, а каштаны (конские) — вовсе не пища: в них содержится токсин, вызывающий рвоту. Некоторые сорта миндаля (например, горький) и вовсе опасны даже в малом объёме.

Калорийная ловушка

Орехи — чемпион по калорийности. В одной чашке макадамии — почти 1000 ккал. Регулярные перекусы могут незаметно привести к набору веса, особенно если перекусывать перед телевизором или на ночь.

Так стоит ли есть орехи

Да, но с умом. Суточная норма — не больше 30-40 граммов. Это примерно небольшая горсть. Больше — уже риск. Лучше разнообразить рацион, чем полагаться только на "полезные" орешки.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

