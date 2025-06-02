Пара, которая разрушает пищеварение — орехи и крахмалистый овощ в одной тарелке

Орехи — идеальный перекус: сытные, вкусные и богатые полезными жирами. Но именно за счёт высокой калорийности и жирности они легко могут превратиться из пользы во вред, особенно если неправильно их сочетать с другими продуктами. Вот с чем можно, а с чем лучше не стоит есть орехи, чтобы не перегружать пищеварение.
Орехи отлично сочетаются с полукислыми фруктами и ягодами. Это лёгкий, вкусный и безопасный вариант для перекуса:
яблоки
груши
вишня
смородина
Такое сочетание не создаёт тяжести и помогает сохранить чувство сытости надолго. Но не забывайте об умеренности: орехи быстро добавляют лишние калории, даже если "всего горсть".
Мясо. Да, ореховые соусы к мясу — это вкусно. Но желудку — тяжело. Жиры и белки из двух насыщенных продуктов перегружают ЖКТ, могут вызвать изжогу и мешают нормальному усвоению полезных веществ.
Творог. Комбинация орехов и творога — популярна в десертах и запеканках. Однако это двойной удар по поджелудочной, особенно если есть проблемы с пищеварением.
Крахмалистые овощи. Картофель, свёкла и даже варёная морковь — не лучшие друзья орехов. Такие сочетания сложно перевариваются и вызывают тяжесть.
Особенно стоит избегать этих пар в салатах: казалось бы, "здоровое" блюдо, а по факту — калорийная ловушка для желудка.
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.
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