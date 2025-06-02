Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Еда будущего из реактора и отходов: вот какие блюда готовят для нас учёные
3D-симуляция показала, что произойдет в гонке между Усэйном Болтом, лошадью и гепардом
Орехи атакуют мозг: чем грецкие, фундук и миндаль могут аукнуться организму
Первые снимки нового термоядерного комплекса Китая: как это отразится на мировой безопасности
Чудеса на огороде: как правильно применять крапивный настой для роста и плодоношения
Двигатели, у которых не может быть поломок: пробеги в 700 тысяч — это ещё не пенсия
Стильная квартира без ремонта: 5 простых и бюджетных решений для обновления интерьера
Теннисистка Людмила Самсонова: Иногда нужно просто забыть о теннисе и отдохнуть
Кажется, это просто крем. Но попробуй — и забудешь про сыворотки

Пара, которая разрушает пищеварение — орехи и крахмалистый овощ в одной тарелке

1:39
Здоровье

Орехи — идеальный перекус: сытные, вкусные и богатые полезными жирами. Но именно за счёт высокой калорийности и жирности они легко могут превратиться из пользы во вред, особенно если неправильно их сочетать с другими продуктами. Вот с чем можно, а с чем лучше не стоит есть орехи, чтобы не перегружать пищеварение.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

С чем орехи — хорошая пара

Орехи отлично сочетаются с полукислыми фруктами и ягодами. Это лёгкий, вкусный и безопасный вариант для перекуса:

  • яблоки

  • груши

  • вишня

  • смородина

Такое сочетание не создаёт тяжести и помогает сохранить чувство сытости надолго. Но не забывайте об умеренности: орехи быстро добавляют лишние калории, даже если "всего горсть".

А вот с этими продуктами орехи не ладят

  • Мясо. Да, ореховые соусы к мясу — это вкусно. Но желудку — тяжело. Жиры и белки из двух насыщенных продуктов перегружают ЖКТ, могут вызвать изжогу и мешают нормальному усвоению полезных веществ.

  • Творог. Комбинация орехов и творога — популярна в десертах и запеканках. Однако это двойной удар по поджелудочной, особенно если есть проблемы с пищеварением.

  • Крахмалистые овощи. Картофель, свёкла и даже варёная морковь — не лучшие друзья орехов. Такие сочетания сложно перевариваются и вызывают тяжесть.

Особенно стоит избегать этих пар в салатах: казалось бы, "здоровое" блюдо, а по факту — калорийная ловушка для желудка.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Сейчас читают
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой
Наука и техника
Обычная вода оказалась двуликой: человечество столкнулось с новой физической загадкой Аудио 
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Еда будущего из реактора и отходов: вот какие блюда готовят для нас учёные
3D-симуляция показала, что произойдет в гонке между Усэйном Болтом, лошадью и гепардом
Орехи атакуют мозг: чем грецкие, фундук и миндаль могут аукнуться организму
Первые снимки нового термоядерного комплекса Китая: как это отразится на мировой безопасности
Чудеса на огороде: как правильно применять крапивный настой для роста и плодоношения
Двигатели, у которых не может быть поломок: пробеги в 700 тысяч — это ещё не пенсия
Стильная квартира без ремонта: 5 простых и бюджетных решений для обновления интерьера
Теннисистка Людмила Самсонова: Иногда нужно просто забыть о теннисе и отдохнуть
Кажется, это просто крем. Но попробуй — и забудешь про сыворотки
От 5 до 160 евро: как не промахнуться с выбором пляжа в Греции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.