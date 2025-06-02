Пара, которая разрушает пищеварение — орехи и крахмалистый овощ в одной тарелке

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Орехи — идеальный перекус: сытные, вкусные и богатые полезными жирами. Но именно за счёт высокой калорийности и жирности они легко могут превратиться из пользы во вред, особенно если неправильно их сочетать с другими продуктами. Вот с чем можно, а с чем лучше не стоит есть орехи, чтобы не перегружать пищеварение.

Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Орехи

С чем орехи — хорошая пара

Орехи отлично сочетаются с полукислыми фруктами и ягодами. Это лёгкий, вкусный и безопасный вариант для перекуса:

яблоки

груши

вишня

смородина

Такое сочетание не создаёт тяжести и помогает сохранить чувство сытости надолго. Но не забывайте об умеренности: орехи быстро добавляют лишние калории, даже если "всего горсть".

А вот с этими продуктами орехи не ладят

Мясо . Да, ореховые соусы к мясу — это вкусно. Но желудку — тяжело. Жиры и белки из двух насыщенных продуктов перегружают ЖКТ, могут вызвать изжогу и мешают нормальному усвоению полезных веществ.

Творог . Комбинация орехов и творога — популярна в десертах и запеканках. Однако это двойной удар по поджелудочной, особенно если есть проблемы с пищеварением.

Крахмалистые овощи. Картофель, свёкла и даже варёная морковь — не лучшие друзья орехов. Такие сочетания сложно перевариваются и вызывают тяжесть.

Особенно стоит избегать этих пар в салатах: казалось бы, "здоровое" блюдо, а по факту — калорийная ловушка для желудка.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

