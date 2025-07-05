Неожиданный враг на пути к идеальному телу: один вечерний ритуал способен перевернуть всю систему

Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы спите меньше семи часов и никак не можете распрощаться с лишними килограммами? Не спешите винить лень или гены. Корень проблемы может крыться в том, как недосып перестраивает вашу гормональную систему.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Причина

Когда вы спите менее 7 часов, уровень грелина — гормона голода — повышается на 15 %, а лептина — гормона сытости — падает на те же 15 %.

Результат? Вы съедаете на 300-500 калорий больше в день, даже не испытывая настоящего голода. Но это лишь часть проблемы.

Недосып замедляет метаболизм, заставляя организм запасать жир вместо того, чтобы сжигать его.

Исправить ситуацию можно без таблеток и изнурительных диет.

График сна

Начните с главного — установите четкий график: ложитесь и вставайте в одно и то же время, включая выходные.

За два часа до сна выключайте все гаджеты. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, сбивая ваши биоритмы.

Вместо бесконечного скроллинга соцсетей возьмите книгу или примите теплую ванну с магниевой солью. Это отлично расслабляет мышцы и помогает быстрее уснуть.

Питание

Пересмотрите, что вы едите вечером. Откажитесь от кофе после 14:00 и тяжелой пищи минимум за 3 часа до сна.

Если голод не дает покоя, съешьте банан или горсть миндаля — они содержат триптофан, который помогает вырабатывать серотонин.

А вот алкоголь перед сном — плохая идея. Он нарушает фазы глубокого сна, из-за чего утром вы чувствуете себя разбитым и тянетесь к сладкому.

Спальня место отдыха

Повесьте темные шторы и поддерживайте температуру 18-20 градусов Цельсия.

Прохлада ускоряет засыпание и активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла.

Уже через неделю такого режима вы заметите, что порции стали меньше, а тяга к вредным перекусам исчезла.

Сон — это не роскошь, а ваше секретное оружие против лишнего веса.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

