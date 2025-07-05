Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшие тренировки для утра: йога, кардио и HIIT для зарядки и потери калорий
Штрафы и запреты: как изменится сценическое шоу воссоединившейся группы Тату
Ультрапереработанные продукты увеличивают риск преждевременной смерти на 10% — исследование США
Эти два компонента сохранят красоту вашего букета дольше привычного
Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут
Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет
Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде
Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше
Почему омлет не поднимается и как это исправить

Неожиданный враг на пути к идеальному телу: один вечерний ритуал способен перевернуть всю систему

Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют
2:13
Здоровье

Вы спите меньше семи часов и никак не можете распрощаться с лишними килограммами? Не спешите винить лень или гены. Корень проблемы может крыться в том, как недосып перестраивает вашу гормональную систему.

Сон
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Причина

Когда вы спите менее 7 часов, уровень грелина — гормона голода — повышается на 15 %, а лептина — гормона сытости — падает на те же 15 %.

Результат? Вы съедаете на 300-500 калорий больше в день, даже не испытывая настоящего голода. Но это лишь часть проблемы.

Недосып замедляет метаболизм, заставляя организм запасать жир вместо того, чтобы сжигать его.

Исправить ситуацию можно без таблеток и изнурительных диет.

График сна

Начните с главного — установите четкий график: ложитесь и вставайте в одно и то же время, включая выходные.

За два часа до сна выключайте все гаджеты. Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, сбивая ваши биоритмы.

Вместо бесконечного скроллинга соцсетей возьмите книгу или примите теплую ванну с магниевой солью. Это отлично расслабляет мышцы и помогает быстрее уснуть.

Питание

Пересмотрите, что вы едите вечером. Откажитесь от кофе после 14:00 и тяжелой пищи минимум за 3 часа до сна.

Если голод не дает покоя, съешьте банан или горсть миндаля — они содержат триптофан, который помогает вырабатывать серотонин.

А вот алкоголь перед сном — плохая идея. Он нарушает фазы глубокого сна, из-за чего утром вы чувствуете себя разбитым и тянетесь к сладкому.

Спальня место отдыха

Повесьте темные шторы и поддерживайте температуру 18-20 градусов Цельсия.

Прохлада ускоряет засыпание и активирует бурый жир, который сжигает калории для выработки тепла.

Уже через неделю такого режима вы заметите, что порции стали меньше, а тяга к вредным перекусам исчезла.

Сон — это не роскошь, а ваше секретное оружие против лишнего веса.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире

Гиены – зловонные хищники, вызывающие страх и удивление. Исследуем их удивительное поведение, матриархат и охотничьи стратегии. Неожиданная правда за легендами.

Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Томаты из Азербайджана остаются в России: объяснение от Оксаны Лут
Экологический катастрофа: более 500 птиц могут исчезнуть в ближайшие сто лет
Рынок жилья в Греции изменился: где в Афинах купить квартиру дешевле, чем в пригороде
Приз Версаля: самые красивые аэропорты мира, в которых хочется остаться подольше
Почему нехватка сна приводит к перееданию и ожирению — эксперты объясняют
Что нельзя делать при вождении с МКПП — советы экспертов
Почему омлет не поднимается и как это исправить
Трендовый маникюр Сорбет 2025: создайте полупрозрачный и свежий летний образ
Имбирь для иммунитета и пищеварения: когда он полезен, а когда опасен для здоровья
Билеты до 20 тыс. рублей: Козловский вновь сыграет в Москве после двухлетнего перерыва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.