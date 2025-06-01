После душа — снова запах: вот почему тело не пахнет свежестью

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже если вы моетесь каждый день и используете лучшие гели, неприятный запах тела может возвращаться. Причины часто глубже, чем кажется — и не всегда решаются мылом.

Фото: freepik by gpointstudio Девушка

Где скрывается источник запаха

Кожные складки — идеальная ловушка для пота и бактерий, особенно при лишнем весе. Влажная и тёплая среда превращается в инкубатор запаха, который не устранить даже самой ароматной пеной.

Стресс активирует апокриновые железы. Их секрет, попадая на кожу и контактируя с бактериями, даёт специфический, резкий запах — иной, чем после обычной тренировки.

Синтетика, вроде полиэстера, блокирует воздух, задерживает пот, и создаёт идеальные условия для роста микробов. Одежда выглядит стильно, но делает аромат — сомнительным.

Что мы едим — то и пахнет

Продукты с серой (чеснок, лук, брокколи) изменяют запах тела — соединения выходят через поры и сопровождают вас часами.

Кофе, алкоголь и острое усиливают потоотделение. Даже в покое тело начинает "работать", а запах — накапливаться.

Внутренние причины, о которых важно знать

Гипергидроз — это не просто обильный пот, а медицинское состояние. Оно не связано с нагрузками, но портит каждый день и одежду.

Эндокринные сбои и диабет могут менять состав пота. Он приобретает аромат ацетона или аммиака — тревожный сигнал.

Гормональные всплески при беременности, климаксе или из-за лекарств сбивают работу терморегуляции. Пот выступает без причины, а вместе с ним — неприятный запах.

Генетика тоже не отстаёт: если у родственников была подобная проблема, вероятность унаследовать её весьма высока.

Медикаменты, в том числе антидепрессанты и обезболивающие, могут усиливать работу потовых желез, особенно в покое.

Иногда тело говорит громче, чем слова. И если запах остаётся, несмотря на все старания — это не лень, а повод прислушаться к организму.

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

