После душа — снова запах: вот почему тело не пахнет свежестью

Даже если вы моетесь каждый день и используете лучшие гели, неприятный запах тела может возвращаться. Причины часто глубже, чем кажется — и не всегда решаются мылом.
Кожные складки — идеальная ловушка для пота и бактерий, особенно при лишнем весе. Влажная и тёплая среда превращается в инкубатор запаха, который не устранить даже самой ароматной пеной.
Стресс активирует апокриновые железы. Их секрет, попадая на кожу и контактируя с бактериями, даёт специфический, резкий запах — иной, чем после обычной тренировки.
Синтетика, вроде полиэстера, блокирует воздух, задерживает пот, и создаёт идеальные условия для роста микробов. Одежда выглядит стильно, но делает аромат — сомнительным.
Продукты с серой (чеснок, лук, брокколи) изменяют запах тела — соединения выходят через поры и сопровождают вас часами.
Кофе, алкоголь и острое усиливают потоотделение. Даже в покое тело начинает "работать", а запах — накапливаться.
Гипергидроз — это не просто обильный пот, а медицинское состояние. Оно не связано с нагрузками, но портит каждый день и одежду.
Эндокринные сбои и диабет могут менять состав пота. Он приобретает аромат ацетона или аммиака — тревожный сигнал.
Гормональные всплески при беременности, климаксе или из-за лекарств сбивают работу терморегуляции. Пот выступает без причины, а вместе с ним — неприятный запах.
Генетика тоже не отстаёт: если у родственников была подобная проблема, вероятность унаследовать её весьма высока.
Медикаменты, в том числе антидепрессанты и обезболивающие, могут усиливать работу потовых желез, особенно в покое.
Иногда тело говорит громче, чем слова. И если запах остаётся, несмотря на все старания — это не лень, а повод прислушаться к организму.
Душ (фр. douche, от итал. doccia — водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
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