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Омоложение начинается с тарелки: 8 продуктов, которые спасают клетки от старости

2:13
Здоровье

Старение не остановить, но можно замедлить — и делать это лучше не кремами, а вилкой. После 60 лет особенно важно поддерживать способность клеток к самообновлению и защите от повреждений. К счастью, на кухне есть помощники.

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

1. Брокколи и её "дети"

Настоящий чемпион — сульфорафан, мощный стимулятор аутофагии. Больше всего его в ростках брокколи: в десятки раз больше, чем в самом овоще. Салат с этими крошками — еда против времени.

2. Зелёный чай и матча

Главное действующее лицо — EGCG, катехин, который запускает клеточное очищение. Пить по 2-3 чашки чая в день — значит подталкивать организм к обновлению.

3. Ягоды

Черника, ежевика, малина — не просто вкусные. Антоцианы и эллаговая кислота в их составе защищают сосуды, мозг и кожу. Ягоды борются с воспалением и улучшают внутриклеточную коммуникацию.

4. Жирная рыба

Сардины, скумбрия, лосось насыщают клетки омега-3 жирами — они делают мембраны гибкими и стойкими, снижают воспаление и улучшают работу мозга.

5. Куркума + черный перец

Куркумин из куркумы активирует гены долголетия, а пиперин из перца усиливает его действие. Добавка в суп или рагу — и клеточное обновление включено.

6. Тёмный шоколад

Флаванолы в какао улучшают состояние сосудов и защищают кожу. 20-30 граммов шоколада с 85-90% какао — десерт, который помогает жить дольше.

7. Грецкие орехи

Полифенолы, омега-3 и мелатонин — редкое сочетание для мозга, сна и защиты от окисления. Их форма намекает: это еда для головы.

8. Инвестиция в будущее

Все эти продукты помогают клеткам очищаться, восстанавливаться и работать без сбоев. Это питание, которое строит прочный фундамент для долголетия.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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