Армия внутри вас: как микробы в кишечнике управляют настроением, иммунитетом и даже ленью

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В вашем кишечнике живёт целая армия союзников — триллионы микробов, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Но именно они ежедневно помогают переваривать пищу, поддерживать иммунитет и даже управлять настроением. Эта невидимая экосистема называется микробиотой — и то, как вы питаетесь, напрямую влияет на её баланс.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

Почему микробиота важна

Нарушение баланса микрофлоры — дисбактериоз — может привести к целому списку неприятностей: от воспалительных заболеваний кишечника до диабета, аллергий, астмы и даже депрессии. Учёные всё чаще говорят о так называемой "оси кишечник-мозг" — взаимосвязи между состоянием ЖКТ и психикой.

По словам диетолога Валерии Блази, кишечная микробиота выполняет важнейшие функции:

Расщепляет сложные питательные вещества.

Синтезирует витамины группы B и витамин K.

Регулирует иммунный ответ.

Защищает от патогенов.

Поддерживает целостность слизистой кишечника.

Влияет на обмен жиров и сахара.

Что любит микробиота

Сбалансированное питание способно укрепить микробиоту и вернуть ей "боевую форму". Вот рекомендации диетолога:

Ешьте больше клетчатки: она служит пищей для полезных бактерий. Идеальные источники — овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, семена и орехи.

она служит пищей для полезных бактерий. Идеальные источники — овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, семена и орехи. Добавляйте в рацион ферментированные продукты: йогурт, кефир, кимчи, мисо, квашеная капуста и комбуча содержат пробиотики, которые усиливают микробное разнообразие.

йогурт, кефир, кимчи, мисо, квашеная капуста и комбуча содержат пробиотики, которые усиливают микробное разнообразие. Сократите сладкое и ультраобработанную еду: простые сахара и насыщенные жиры создают идеальные условия для вредных микробов.

простые сахара и насыщенные жиры создают идеальные условия для вредных микробов. Не забывайте о пребиотиках: это особые волокна, питающие хороших микробов. Вы найдёте их в чесноке, луке, спарже, незрелых бананах и овсе.

это особые волокна, питающие хороших микробов. Вы найдёте их в чесноке, луке, спарже, незрелых бананах и овсе. Не принимайте антибиотики без необходимости: они убивают и вредные, и полезные бактерии.

они убивают и вредные, и полезные бактерии. Разнообразьте меню: чем шире спектр продуктов, тем богаче микрофлора — это признак здорового кишечника.

Пример рациона, который любит микробиота

Завтрак: йогурт, ягоды, овсянка.

йогурт, ягоды, овсянка. Перекус: банан и орехи.

банан и орехи. Обед: суп из бобовых, салат с луком и артишоками, цельнозерновой хлеб.

суп из бобовых, салат с луком и артишоками, цельнозерновой хлеб. Полдник: кефир или комбуча.

кефир или комбуча. Ужин: тушёные овощи, бурый рис, жирная рыба.

Маленькие шаги — большое влияние Состояние вашей микробиоты — не абстрактное понятие, а реальный индикатор здоровья. Правильное питание, богатое клетчаткой, ферментированными продуктами и разнообразием, не требует кардинальных изменений, но даёт мощный эффект. Заботьтесь о микробах в кишечнике — и они ответят вам крепким иммунитетом, стабильным настроением и энергией каждый день.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

