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Армия внутри вас: как микробы в кишечнике управляют настроением, иммунитетом и даже ленью

3:08
Здоровье

В вашем кишечнике живёт целая армия союзников — триллионы микробов, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Но именно они ежедневно помогают переваривать пищу, поддерживать иммунитет и даже управлять настроением. Эта невидимая экосистема называется микробиотой — и то, как вы питаетесь, напрямую влияет на её баланс.

Запор кишечника
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запор кишечника

Почему микробиота важна

Нарушение баланса микрофлоры — дисбактериоз — может привести к целому списку неприятностей: от воспалительных заболеваний кишечника до диабета, аллергий, астмы и даже депрессии. Учёные всё чаще говорят о так называемой "оси кишечник-мозг" — взаимосвязи между состоянием ЖКТ и психикой.

По словам диетолога Валерии Блази, кишечная микробиота выполняет важнейшие функции:

  • Расщепляет сложные питательные вещества.
  • Синтезирует витамины группы B и витамин K.
  • Регулирует иммунный ответ.
  • Защищает от патогенов.
  • Поддерживает целостность слизистой кишечника.
  • Влияет на обмен жиров и сахара.

Что любит микробиота

Сбалансированное питание способно укрепить микробиоту и вернуть ей "боевую форму". Вот рекомендации диетолога:

  • Ешьте больше клетчатки: она служит пищей для полезных бактерий. Идеальные источники — овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, семена и орехи.
  • Добавляйте в рацион ферментированные продукты: йогурт, кефир, кимчи, мисо, квашеная капуста и комбуча содержат пробиотики, которые усиливают микробное разнообразие.
  • Сократите сладкое и ультраобработанную еду: простые сахара и насыщенные жиры создают идеальные условия для вредных микробов.
  • Не забывайте о пребиотиках: это особые волокна, питающие хороших микробов. Вы найдёте их в чесноке, луке, спарже, незрелых бананах и овсе.
  • Не принимайте антибиотики без необходимости: они убивают и вредные, и полезные бактерии.
  • Разнообразьте меню: чем шире спектр продуктов, тем богаче микрофлора — это признак здорового кишечника.

Пример рациона, который любит микробиота

  • Завтрак: йогурт, ягоды, овсянка.
  • Перекус: банан и орехи.
  • Обед: суп из бобовых, салат с луком и артишоками, цельнозерновой хлеб.
  • Полдник: кефир или комбуча.
  • Ужин: тушёные овощи, бурый рис, жирная рыба.

Маленькие шаги — большое влияние

Состояние вашей микробиоты — не абстрактное понятие, а реальный индикатор здоровья. Правильное питание, богатое клетчаткой, ферментированными продуктами и разнообразием, не требует кардинальных изменений, но даёт мощный эффект. Заботьтесь о микробах в кишечнике — и они ответят вам крепким иммунитетом, стабильным настроением и энергией каждый день.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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