Налей лето в банку: одуванчиковый мёд с витаминами, который любят даже дети

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Здоровье

Одуванчики — не просто знак прихода весны. Эти солнечные цветы, рассыпанные по лугам и дворам, хранят в себе мощный природный потенциал. Многие считают их сорняками, но из их цветков можно сделать ароматный сироп, который не только порадует вкусом, но и поддержит здоровье.

Одуванчики
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики

Чем полезен сироп из одуванчиков

Такой сироп — это настоящая фитобомба. Он:

  • Стимулирует аппетит.
  • Выводит лишнюю жидкость.
  • Очищает кровь.
  • Поддерживает печень и почки.
  • Отлично бодрит весной.

А ещё он просто вкусный: слегка медовый, с нотками цитруса, и отлично сочетается с чаем, кашей или даже блинами.

Рецепт весеннего сиропа

Что понадобится

  • 2-3 пригоршни цветков одуванчика.
  • 1 литр воды.
  • 1 кг сахара или жидкого мёда.
  • 2 лимона.

Как готовить

  • Сбор цветов: ищите одуванчики вдали от дорог. Срежьте только цветки, без стеблей. Расстелите на ткани — дайте насекомым уйти. Мыть не нужно: с пыльцой уйдут и полезные вещества.
  • Настаивание: цветки залейте холодной водой и оставьте минимум на 12 часов. Потом добавьте сахар, дольки одного лимона и доведите до кипения. Выключите огонь, добавьте сок второго лимона.
  • Процеживание и розлив: процедите через сито, отожмите всё ценное из цветков и лимонов. Перелейте в стерилизованные бутылки, плотно закройте. Храните в прохладе.

Весна на вкус

Сироп из одуванчиков — это способ сохранить весну в бутылке. Он поднимет настроение, поможет организму адаптироваться к смене сезонов и украсит любой утренний ритуал. Попробуйте — и вы посмотрите на эти жёлтые цветы совершенно иначе.

Уточнения

Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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