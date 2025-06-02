Налей лето в банку: одуванчиковый мёд с витаминами, который любят даже дети

Одуванчики — не просто знак прихода весны. Эти солнечные цветы, рассыпанные по лугам и дворам, хранят в себе мощный природный потенциал. Многие считают их сорняками, но из их цветков можно сделать ароматный сироп, который не только порадует вкусом, но и поддержит здоровье.
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Одуванчики
Чем полезен сироп из одуванчиков
Такой сироп — это настоящая фитобомба. Он:
Стимулирует аппетит.
Выводит лишнюю жидкость.
Очищает кровь.
Поддерживает печень и почки.
Отлично бодрит весной.
А ещё он просто вкусный: слегка медовый, с нотками цитруса, и отлично сочетается с чаем, кашей или даже блинами.
Рецепт весеннего сиропа
Что понадобится
2-3 пригоршни цветков одуванчика.
1 литр воды.
1 кг сахара или жидкого мёда.
2 лимона.
Как готовить
Сбор цветов: ищите одуванчики вдали от дорог. Срежьте только цветки, без стеблей. Расстелите на ткани — дайте насекомым уйти. Мыть не нужно: с пыльцой уйдут и полезные вещества.
Настаивание: цветки залейте холодной водой и оставьте минимум на 12 часов. Потом добавьте сахар, дольки одного лимона и доведите до кипения. Выключите огонь, добавьте сок второго лимона.
Процеживание и розлив: процедите через сито, отожмите всё ценное из цветков и лимонов. Перелейте в стерилизованные бутылки, плотно закройте. Храните в прохладе.
Весна на вкус
Сироп из одуванчиков — это способ сохранить весну в бутылке. Он поднимет настроение, поможет организму адаптироваться к смене сезонов и украсит любой утренний ритуал. Попробуйте — и вы посмотрите на эти жёлтые цветы совершенно иначе.
Уточнения
Одува́нчик (лат. Taráxacum) — род многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).