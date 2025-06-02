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Почему женщины обожают душ с температурой кипятка — наука нашла объяснение

1:34
Здоровье

Челлендж из соцсетей о "температуре душа жены и мужа" стал вирусным не просто так — разница действительно есть. Мужчины удивляются, как можно мыться в такой горячей воде, а женщины искренне не понимают, почему для партнёра "тепло" — это почти ледяной душ. Но за этим стоит вовсе не личное упрямство, а наука.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Виноваты гормоны и кровообращение

Как объясняет доктор Каран Раджан, женский организм по своей природе острее реагирует на холод. Особенно чувствительными к перепадам становятся женщины в разные фазы менструального цикла или те, кто принимает гормональные контрацептивы. Причина — высокий уровень эстрогена, который влияет на циркуляцию крови и терморегуляцию. В результате руки и ноги остывают быстрее, и хочется поскорее согреться.

У кого мышцы — у того и тепло

Мужчины, как правило, обладают большим объёмом мышечной массы, которая активно вырабатывает тепло. Поэтому им комфортнее в прохладной воде — их тело справляется с холодом лучше. Женщины же используют горячую воду как способ быстро вернуть тепло в конечности и расслабиться.

Но есть нюанс

Хотя горячий душ приятен, злоупотребление им может навредить коже. Слишком высокая температура сушит и раздражает эпидермис. Врачи советуют выбирать тёплую воду и обязательно увлажнять кожу после водных процедур — это особенно важно в холодное время года.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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