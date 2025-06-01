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Смузи, который работает как лекарство: пейте — и чувствуйте эффект с первого глотка

2:07
Здоровье

Он зелёный, освежающий и действительно может изменить ваше будущее. Пока учёные выясняют, почему рак всё чаще диагностируют у молодых людей, врачи напоминают: профилактика начинается с простых шагов. Один из них — стакан зелёного смузи.

Смузи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смузи

Почему это важно

Тревожная статистика: уровень заболеваемости раком среди молодёжи растёт. Несмотря на стереотип, что болезнь угрожает лишь пожилым, врачи всё чаще фиксируют смертельные случаи среди людей до 40 лет. Но изменить сценарий можно — достаточно пересмотреть ежедневные привычки.

Что советуют врачи

Гастроэнтеролог доктор Сетхи называет зелёный смузи напитком, который "буквально отпугивает болезни". Он объясняет: сочетание шпината, капусты, огурца, сельдерея и имбиря — это ударная доза клетчатки, витаминов и противовоспалительных веществ.

"Он питателен и обладает выраженным противовоспалительным действием", — приводит слова врача портал Unilad.

Легко, быстро, удобно

Современный ритм жизни не всегда даёт нам возможность долго готовить. Зато смузи — это идеальный способ "впихнуть" полезное в загруженный день. Его можно взять в дорогу, выпить по пути на работу или использовать как лёгкий завтрак.

Рецепт зелёного смузи

Вот базовая формула:

  • 1 чашка шпината.
  • 1 чашка кокосовой воды.
  • 1/2 стакана замороженного ананаса.
  • 1/2 банана.
  • 1/4 авокадо.

Можно варьировать ингредиенты, добавлять другие овощи и зелень — главное, не переборщить с фруктами, чтобы не было избытка сахара.

Бонус: ходьба тоже работает

Смузи — это только часть пазла. Учёные из Великобритании подсчитали: если проходить в день хотя бы 7000 шагов, риск рака снижается на 11%. А при 9000 — уже на 16%. Простые привычки действительно могут спасти здоровье.

Уточнения

Сму́зи - густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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