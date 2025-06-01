Смузи, который работает как лекарство: пейте — и чувствуйте эффект с первого глотка

Он зелёный, освежающий и действительно может изменить ваше будущее. Пока учёные выясняют, почему рак всё чаще диагностируют у молодых людей, врачи напоминают: профилактика начинается с простых шагов. Один из них — стакан зелёного смузи.
Тревожная статистика: уровень заболеваемости раком среди молодёжи растёт. Несмотря на стереотип, что болезнь угрожает лишь пожилым, врачи всё чаще фиксируют смертельные случаи среди людей до 40 лет. Но изменить сценарий можно — достаточно пересмотреть ежедневные привычки.
Гастроэнтеролог доктор Сетхи называет зелёный смузи напитком, который "буквально отпугивает болезни". Он объясняет: сочетание шпината, капусты, огурца, сельдерея и имбиря — это ударная доза клетчатки, витаминов и противовоспалительных веществ.
"Он питателен и обладает выраженным противовоспалительным действием", — приводит слова врача портал Unilad.
Современный ритм жизни не всегда даёт нам возможность долго готовить. Зато смузи — это идеальный способ "впихнуть" полезное в загруженный день. Его можно взять в дорогу, выпить по пути на работу или использовать как лёгкий завтрак.
Вот базовая формула:
Можно варьировать ингредиенты, добавлять другие овощи и зелень — главное, не переборщить с фруктами, чтобы не было избытка сахара.
Смузи — это только часть пазла. Учёные из Великобритании подсчитали: если проходить в день хотя бы 7000 шагов, риск рака снижается на 11%. А при 9000 — уже на 16%. Простые привычки действительно могут спасти здоровье.
Сму́зи - густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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