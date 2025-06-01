Выпиваете кофе не утром: вот чем это грозит вашему сердцу

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждое утро начинается с кофе? Отличная привычка — но только если вы соблюдаете одно простое правило. По словам кардиолога Аурелио Рохаса, именно утренний кофе может стать залогом здоровья сердца и долголетия.

Фото: pxhere.com by Указания авторства не требуется, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Приготовление кофе

"Похоже, что люди, которые пьют кофе только утром, живут дольше и реже сталкиваются с инфарктами", — говорит врач.

Почему важно пить кофе утром, а не в любое другое время?

Кардиолог ссылается на исследование, опубликованное в European Heart Journal. Оно продолжалось почти 20 лет и охватило более 40 тысяч человек. Участники, которые выпивали кофе преимущественно до полудня, показали на 31% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключ к успеху — не только в самом кофе, но и во времени его приёма. Исследователи из Университета Тулейн пришли к выводу: кофе во второй половине дня может нарушить циркадные ритмы, ухудшить сон и, как следствие, негативно повлиять на сердце.

В чём секрет пользы

Кофе по утрам не мешает качественному сну.

Люди, пьющие кофе утром, чаще активны физически.

У них выше вероятность придерживаться здорового образа жизни.

Но здесь важно не переборщить. Даже кофе по утрам должен быть в умеренном количестве — одной чашки вполне достаточно.

"Как и во всём, умеренность — это основа. Хотите быть уверены — проходите регулярные обследования и следите за самочувствием", — напоминает доктор Рохас.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

