Выпиваете кофе не утром: вот чем это грозит вашему сердцу

Каждое утро начинается с кофе? Отличная привычка — но только если вы соблюдаете одно простое правило. По словам кардиолога Аурелио Рохаса, именно утренний кофе может стать залогом здоровья сердца и долголетия.
"Похоже, что люди, которые пьют кофе только утром, живут дольше и реже сталкиваются с инфарктами", — говорит врач.
Почему важно пить кофе утром, а не в любое другое время?
Кардиолог ссылается на исследование, опубликованное в European Heart Journal. Оно продолжалось почти 20 лет и охватило более 40 тысяч человек. Участники, которые выпивали кофе преимущественно до полудня, показали на 31% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключ к успеху — не только в самом кофе, но и во времени его приёма. Исследователи из Университета Тулейн пришли к выводу: кофе во второй половине дня может нарушить циркадные ритмы, ухудшить сон и, как следствие, негативно повлиять на сердце.
Кофе по утрам не мешает качественному сну.
Люди, пьющие кофе утром, чаще активны физически.
У них выше вероятность придерживаться здорового образа жизни.
Но здесь важно не переборщить. Даже кофе по утрам должен быть в умеренном количестве — одной чашки вполне достаточно.
"Как и во всём, умеренность — это основа. Хотите быть уверены — проходите регулярные обследования и следите за самочувствием", — напоминает доктор Рохас.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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