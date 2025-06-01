Собаки помогли: эксперимент спасает подростков от агрессивного рака

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что общего у собак и детей, страдающих от рака костей? Больше, чем кажется. И именно эта связь может привести к прорыву в лечении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Каждый год в США более 40 000 собак сталкиваются с остеосаркомой — агрессивным видом рака костей, который поражает и людей, особенно подростков. Эти опухоли настолько схожи у животных и людей, что ученые решили: почему бы не использовать данные с ветеринарной практики для разработки терапии у человека?

Так появилась экспериментальная иммунотерапия OST-HER2, созданная американской компанией OS Therapies. Она основана на генетически модифицированной бактерии Listeria monocytogenes, которая находит и атакует клетки опухоли, содержащие белок HER2. Главная цель — активировать T-лимфоциты, способные разрушать злокачественные клетки.

У собак эта терапия уже показала впечатляющие результаты: она замедлила развитие болезни, помогла избежать ампутаций и увеличила продолжительность жизни. Это вдохновило компанию создать отдельное подразделение — OS Animal Health — чтобы продолжить ветеринарные исследования и подготовить почву для применения у людей.

Теперь OST-HER2 проходит испытания у пациентов от 12 до 39 лет с остеосаркомой, распространившейся в лёгкие. Первые итоги — обнадёживающие: лечение хорошо переносится, а выживаемость спустя 12 месяцев заметно выше, чем при стандартных подходах.

OST-HER2 уже получил от регуляторов статус препарата от редкого детского заболевания и лекарства-сироты — это ускорит процесс одобрения. Компания планирует подать заявку в FDA на регистрацию препарата до конца 2025 года.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

