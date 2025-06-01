Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дальний путь, короткий бак: как избежать бензиновой катастрофы
Степан Меньщиков раскрыл секрет отношений с Ксенией Собчак: вот что между ними произошло на Доме-2
Пастуший пирог: невероятно сытное вегетарианское блюдо из простых ингредиентов
Вода из скважины может быть опасной — вот что с ней нужно сделать
Только солнце запускает их магию: 5 летних нот, в которые влюбляешься с первого вдоха
Вспомним мопеды детства: техника и радости СССР глазами очевидца
Почему летом водители переворачивают руль на 180 градусов
Эти помидоры рушат салаты, портят соусы и лопаются в банке
Свадьба века без штампа: Волочкова раскрыла причину, почему её дочь не пошла в загс

Собаки помогли: эксперимент спасает подростков от агрессивного рака

1:56
Здоровье

Что общего у собак и детей, страдающих от рака костей? Больше, чем кажется. И именно эта связь может привести к прорыву в лечении.

Щенок грызёт тапок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок

Каждый год в США более 40 000 собак сталкиваются с остеосаркомой — агрессивным видом рака костей, который поражает и людей, особенно подростков. Эти опухоли настолько схожи у животных и людей, что ученые решили: почему бы не использовать данные с ветеринарной практики для разработки терапии у человека?

Так появилась экспериментальная иммунотерапия OST-HER2, созданная американской компанией OS Therapies. Она основана на генетически модифицированной бактерии Listeria monocytogenes, которая находит и атакует клетки опухоли, содержащие белок HER2. Главная цель — активировать T-лимфоциты, способные разрушать злокачественные клетки.

У собак эта терапия уже показала впечатляющие результаты: она замедлила развитие болезни, помогла избежать ампутаций и увеличила продолжительность жизни. Это вдохновило компанию создать отдельное подразделение — OS Animal Health — чтобы продолжить ветеринарные исследования и подготовить почву для применения у людей.

Теперь OST-HER2 проходит испытания у пациентов от 12 до 39 лет с остеосаркомой, распространившейся в лёгкие. Первые итоги — обнадёживающие: лечение хорошо переносится, а выживаемость спустя 12 месяцев заметно выше, чем при стандартных подходах.

OST-HER2 уже получил от регуляторов статус препарата от редкого детского заболевания и лекарства-сироты — это ускорит процесс одобрения. Компания планирует подать заявку в FDA на регистрацию препарата до конца 2025 года.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Сейчас читают
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
События
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям Аудио 
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым Аудио 
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Авто
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Последние материалы
Только солнце запускает их магию: 5 летних нот, в которые влюбляешься с первого вдоха
Вспомним мопеды детства: техника и радости СССР глазами очевидца
Собаки помогли: эксперимент спасает подростков от агрессивного рака
Почему летом водители переворачивают руль на 180 градусов
Эти помидоры рушат салаты, портят соусы и лопаются в банке
Свадьба века без штампа: Волочкова раскрыла причину, почему её дочь не пошла в загс
Бородин назвал слухи о возвращении Пугачёвой вбросом: россияне не хотят её видеть
Советы по чистке: как пластиковая стяжка и сода решат проблему засора канализации навсегда
В Италии нашли место, где хочется остаться: эту деревню признали лучшей в Европе — и не зря
Советский моторист: профи с золотыми руками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.