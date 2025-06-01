Освежает или старит? В бутылке кваса скрыт сладкий обман

В жару многие тянутся за бутылкой кваса — традиционного хлебного напитка с освежающим вкусом. Однако то, что продаётся в магазинах под этим названием, не всегда так безобидно, как кажется.
Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему промышленный квас может быть вреден, особенно при регулярном употреблении.
Главное — в составе. В большинстве магазинных сортов кваса содержится чрезмерное количество сахара, что при постоянном употреблении может привести к:
повышению уровня глюкозы в крови,
набору лишнего веса,
ускоренному старению организма.
"Такой продукт скорее нанесёт вред организму, чем принесёт пользу", — отметила Соломатина.
По словам специалиста, квас может негативно повлиять на пищеварительную систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
"Квас будет раздражать слизистую, и в этом случае его пить нельзя", — подчеркнула диетолог.
По словам Елены Соломатиной, магазинный квас не рекомендуется:
детям,
людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
пациентам с сердечно-сосудистыми нарушениями,
тем, у кого есть проблемы с нервной системой.
Домашний квас, приготовленный по классической рецептуре с минимальным количеством сахара — более безопасный вариант. Также летом можно отдавать предпочтение натуральным морсам, воде с лимоном, травяным чаям и компотам без сахара.
Квас (бел., укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.
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