Жир уходит, а тарелка полная: продукт, который меняет тело с первого приёма пищи

Добавьте в свой рацион один скромный, но крайне ценный овощ — кабачок. Он не просто универсален в кулинарии, но и по-настоящему полезен для здоровья. О его свойствах рассказала эндокринолог доктор Полина Жаркова в беседе с журналистами.
Кабачок на 95% состоит из воды, а остальное — клетчатка, которая:
улучшает пищеварение,
помогает контролировать аппетит,
снижает риск переедания.
В 100 граммах — всего 24 ккал, что делает его отличным продуктом для тех, кто следит за весом или стремится к более лёгкому рациону.
Несмотря на свою простоту, кабачок содержит целый набор витаминов:
С - поддерживает иммунитет,
В-группы - участвуют в метаболизме,
РР - улучшает состояние кожи и сосудов,
А - особенно важен.
"Витамин А, содержащийся в кабачках, защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию", — цитирует Полину Жаркову издание Известия.
По словам врача, кабачок не только укрепляет зрение, но и участвует в восстановлении кожи, костей, улучшает состояние зубов и сосудов. Благодаря своему мягкому воздействию он часто входит в лечебные и профилактические диеты, включая питание при сахарном диабете, ожирении и болезнях ЖКТ.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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