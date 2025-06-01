Жир уходит, а тарелка полная: продукт, который меняет тело с первого приёма пищи

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Добавьте в свой рацион один скромный, но крайне ценный овощ — кабачок. Он не просто универсален в кулинарии, но и по-настоящему полезен для здоровья. О его свойствах рассказала эндокринолог доктор Полина Жаркова в беседе с журналистами.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачковые палочки

Почти вся вода — но с пользой

Кабачок на 95% состоит из воды, а остальное — клетчатка, которая:

улучшает пищеварение,

помогает контролировать аппетит,

снижает риск переедания.

В 100 граммах — всего 24 ккал, что делает его отличным продуктом для тех, кто следит за весом или стремится к более лёгкому рациону.

Богатство витаминов

Несмотря на свою простоту, кабачок содержит целый набор витаминов:

С - поддерживает иммунитет,

В-группы - участвуют в метаболизме,

РР - улучшает состояние кожи и сосудов,

А - особенно важен.

"Витамин А, содержащийся в кабачках, защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию", — цитирует Полину Жаркову издание Известия.

Польза шире, чем кажется

По словам врача, кабачок не только укрепляет зрение, но и участвует в восстановлении кожи, костей, улучшает состояние зубов и сосудов. Благодаря своему мягкому воздействию он часто входит в лечебные и профилактические диеты, включая питание при сахарном диабете, ожирении и болезнях ЖКТ.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, "тыква", из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

