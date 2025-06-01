Слух можно вернуть? Миллионы людей не догадываются, что всё начинается с тарелки

Потеря слуха — не приговор возрасту. Хотя после 60 наш слух становится более уязвимым из-за ухудшения кровоснабжения и накопления повреждений от свободных радикалов, питание способно повлиять на многое.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Как? Поддерживая здоровье волосковых клеток внутреннего уха, обеспечивая работу нервных волокон и защищая ухо от воспалений и окислительного стресса.

Ниже — простая "звуковая диета": продукты, которые стоит включить в меню, если вы хотите слышать чётко и долго.

1. Шпинат и капуста кейл

Богаты фолиевой кислотой и магнием.

— Фолат (витамин B9) участвует в делении клеток и улучшает микроциркуляцию. Его дефицит напрямую связан с возрастной тугоухостью.

— Магний защищает нежные клетки внутреннего уха от шумовых повреждений.

Как употреблять: добавляйте в салаты, омлеты, смузи или слегка тушите на оливковом масле.

2. Цинк

Укрепляет иммунитет уха и поддерживает работу нервных путей, по которым идут звуковые сигналы.

Где искать:

устрицы (лидеры по содержанию),

тыквенные семечки,

кешью,

нут (идеален в виде хумуса или гарнира).

3. Жирная рыба

Лосось, сельдь, тунец — источники омега-3 жирных кислот (ДГК и ЭПК).

— Они снижают воспаление и улучшают кровоток в крошечных сосудах уха.

— Регулярное употребление рыбы связано с меньшим риском возрастной тугоухости.

Рекомендуется: минимум 2 раза в неделю.

4. Бананы

Богаты калием, который необходим для преобразования звука в электрический сигнал.

С возрастом уровень калия снижается, и один банан в день может помочь сохранить баланс.

5. Тёмный шоколад

Выбирайте плитки с 70-85% какао.

Содержит цинк, магний и железо - элемент, необходимый для хорошего кровоснабжения, в том числе в слуховом аппарате.

Порция: 20-30 г — достаточно, чтобы быть полезным и не переборщить.

6. Ягоды и яркие овощи

Черника, малина, ежевика

Морковь, болгарский перец

Все они — источники антиоксидантов: витамина С, антоцианов, бета-каротина. Эти вещества борются с окислительным стрессом, который повреждает клетки уха.

Советуем: есть каждый день, особенно в сезон.

7. Зелёный чай

Катехины (особенно EGCG) не только защищают клетки внутреннего уха, но и улучшают капиллярное кровообращение.

Оптимум: 1-2 чашки в день, утром и после обеда.

Важное дополнение

Ни один продукт не заменит:

защиту от громких звуков (наушники, беруши),

регулярную проверку слуха у отоларинголога,

отказ от курения (оно ухудшает кровоток).

Три интересных факта по теме:

Ухо — орган с одними из самых тонких капилляров в организме. Их легко повредить, но правильная диета помогает сохранить эластичность сосудов. Магний доказано снижает риск шумовой тугоухости, особенно у людей, часто находящихся в громкой среде (транспорт, стройка, концерты). Фолиевая кислота помогает в синтезе ДНК клеток, включая нейроны слухового нерва, которые теряются с возрастом.

Уточнения

Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

