Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старые самолёты — новые приключения: S7 Airlines открыла доступ к редким рейсам по России
Моё многолетнее правило: Погребняк объяснила, что помогает ей худеть
Пилатес на Реформере против Пилатеса на полу: вот что лучше сформирует вашу фигуру
Почему даже новая кухня раздражает — и как всё исправить за вечер
Клубника: 5 хитрых советов по сбору и транспортировке, чтобы ягоды оставались свежими
Этот крем из сгущёнки — ваша палочка-выручалочка: простой рецепт на любой случай
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Четыре тыс. метров под водой: учёные начнут годовую миссию по исследованию радиоактивных отходов в Атлантике
Уникальный маршрут по Родопам: историческая линия может получить вторую жизнь

Слух можно вернуть? Миллионы людей не догадываются, что всё начинается с тарелки

Здоровье

Потеря слуха — не приговор возрасту. Хотя после 60 наш слух становится более уязвимым из-за ухудшения кровоснабжения и накопления повреждений от свободных радикалов, питание способно повлиять на многое.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Как? Поддерживая здоровье волосковых клеток внутреннего уха, обеспечивая работу нервных волокон и защищая ухо от воспалений и окислительного стресса.

Ниже — простая "звуковая диета": продукты, которые стоит включить в меню, если вы хотите слышать чётко и долго.

1. Шпинат и капуста кейл

Богаты фолиевой кислотой и магнием.
— Фолат (витамин B9) участвует в делении клеток и улучшает микроциркуляцию. Его дефицит напрямую связан с возрастной тугоухостью.
— Магний защищает нежные клетки внутреннего уха от шумовых повреждений.

Как употреблять: добавляйте в салаты, омлеты, смузи или слегка тушите на оливковом масле.

2. Цинк

Укрепляет иммунитет уха и поддерживает работу нервных путей, по которым идут звуковые сигналы.

Где искать:

  • устрицы (лидеры по содержанию),

  • тыквенные семечки,

  • кешью,

  • нут (идеален в виде хумуса или гарнира).

3. Жирная рыба

Лосось, сельдь, тунец — источники омега-3 жирных кислот (ДГК и ЭПК).
— Они снижают воспаление и улучшают кровоток в крошечных сосудах уха.
— Регулярное употребление рыбы связано с меньшим риском возрастной тугоухости.

Рекомендуется: минимум 2 раза в неделю.

4. Бананы

Богаты калием, который необходим для преобразования звука в электрический сигнал.
С возрастом уровень калия снижается, и один банан в день может помочь сохранить баланс.

5. Тёмный шоколад

Выбирайте плитки с 70-85% какао.
Содержит цинк, магний и железо - элемент, необходимый для хорошего кровоснабжения, в том числе в слуховом аппарате.

Порция: 20-30 г — достаточно, чтобы быть полезным и не переборщить.

6. Ягоды и яркие овощи

  • Черника, малина, ежевика
  • Морковь, болгарский перец

Все они — источники антиоксидантов: витамина С, антоцианов, бета-каротина. Эти вещества борются с окислительным стрессом, который повреждает клетки уха.

Советуем: есть каждый день, особенно в сезон.

7. Зелёный чай

Катехины (особенно EGCG) не только защищают клетки внутреннего уха, но и улучшают капиллярное кровообращение.

Оптимум: 1-2 чашки в день, утром и после обеда.

Важное дополнение

Ни один продукт не заменит:

  • защиту от громких звуков (наушники, беруши),

  • регулярную проверку слуха у отоларинголога,

  • отказ от курения (оно ухудшает кровоток).

Три интересных факта по теме:

  1. Ухо — орган с одними из самых тонких капилляров в организме. Их легко повредить, но правильная диета помогает сохранить эластичность сосудов.

  2. Магний доказано снижает риск шумовой тугоухости, особенно у людей, часто находящихся в громкой среде (транспорт, стройка, концерты).

  3. Фолиевая кислота помогает в синтезе ДНК клеток, включая нейроны слухового нерва, которые теряются с возрастом.

Уточнения

Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Сейчас читают
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Наука и техника
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения Аудио 
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Украина на грани катастрофы: экс-аналитик ЦРУ озвучил пугающие прогнозы на лето Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Эти кусты строят забор лучше кирпича — соседи перестанут заглядывать
Последние материалы
Откройте свой уникальный аромат: как найти запах, который расскажет вашу историю
Пятицветная кошка — миф или чудо природы? Вот что говорит наука и генетика
Читать точно стоит: Собчак рассказала о публикации потерянного романа Лимонова
Избыток белка — шаг к преждевременному старению: что стоит знать
Штаны, которые не прощают ошибок: модный провал или главный хит лета
Разочарование на старте: вот как начинающим бегунам не сдаться и адаптироваться к нагрузкам
Этот хрустящий картофель готовим трижды в неделю: рецепт, покоривший сердца гурманов
Не пил ни капли — а прибор показал, что пьяный: неожиданные продукты-провокаторы
Пляж, где правят свиньи: как поросята захватили тропический остров
Ремонт за 3 000 рублей: девушка из Самары превратила хрущёвку в мечту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.