Слух можно вернуть? Миллионы людей не догадываются, что всё начинается с тарелки

Потеря слуха — не приговор возрасту. Хотя после 60 наш слух становится более уязвимым из-за ухудшения кровоснабжения и накопления повреждений от свободных радикалов, питание способно повлиять на многое.
Как? Поддерживая здоровье волосковых клеток внутреннего уха, обеспечивая работу нервных волокон и защищая ухо от воспалений и окислительного стресса.
Ниже — простая "звуковая диета": продукты, которые стоит включить в меню, если вы хотите слышать чётко и долго.
Богаты фолиевой кислотой и магнием.
— Фолат (витамин B9) участвует в делении клеток и улучшает микроциркуляцию. Его дефицит напрямую связан с возрастной тугоухостью.
— Магний защищает нежные клетки внутреннего уха от шумовых повреждений.
Как употреблять: добавляйте в салаты, омлеты, смузи или слегка тушите на оливковом масле.
Укрепляет иммунитет уха и поддерживает работу нервных путей, по которым идут звуковые сигналы.
Где искать:
устрицы (лидеры по содержанию),
тыквенные семечки,
кешью,
нут (идеален в виде хумуса или гарнира).
Лосось, сельдь, тунец — источники омега-3 жирных кислот (ДГК и ЭПК).
— Они снижают воспаление и улучшают кровоток в крошечных сосудах уха.
— Регулярное употребление рыбы связано с меньшим риском возрастной тугоухости.
Рекомендуется: минимум 2 раза в неделю.
Богаты калием, который необходим для преобразования звука в электрический сигнал.
С возрастом уровень калия снижается, и один банан в день может помочь сохранить баланс.
Выбирайте плитки с 70-85% какао.
Содержит цинк, магний и железо - элемент, необходимый для хорошего кровоснабжения, в том числе в слуховом аппарате.
Порция: 20-30 г — достаточно, чтобы быть полезным и не переборщить.
Все они — источники антиоксидантов: витамина С, антоцианов, бета-каротина. Эти вещества борются с окислительным стрессом, который повреждает клетки уха.
Советуем: есть каждый день, особенно в сезон.
Катехины (особенно EGCG) не только защищают клетки внутреннего уха, но и улучшают капиллярное кровообращение.
Оптимум: 1-2 чашки в день, утром и после обеда.
Ни один продукт не заменит:
защиту от громких звуков (наушники, беруши),
регулярную проверку слуха у отоларинголога,
отказ от курения (оно ухудшает кровоток).
Ухо — орган с одними из самых тонких капилляров в организме. Их легко повредить, но правильная диета помогает сохранить эластичность сосудов.
Магний доказано снижает риск шумовой тугоухости, особенно у людей, часто находящихся в громкой среде (транспорт, стройка, концерты).
Фолиевая кислота помогает в синтезе ДНК клеток, включая нейроны слухового нерва, которые теряются с возрастом.
Слух - способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.
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