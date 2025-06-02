Незаметный убийца: 5 тревожных признаков тихого инсульта, о которых вы могли не догадываться

3:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с инсультами, даже не подозревая об этом. Такие инсульты, известные как "тихие", не проявляются ярко выраженными симптомами, но со временем могут привести к ухудшению памяти и когнитивных функций.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Распознавание признаков "тихого" инсульта

Доктор Раджив Падманабхан, невролог, слова которого приводит zdrave.to, объясняет, что "тихие" инсульты, как и другие виды, вызваны нарушением кровоснабжения определённой области мозга. Их трудно заметить, поскольку они затрагивают участки мозга, не отвечающие за основные функции, такие как речь или ходьба. Часто симптомы таких инсультов ошибочно принимают за естественные проявления старения.

К числу возможных симптомов "тихого" инсульта относятся:

Резкие изменения настроения или характера.

Проблемы с памятью и когнитивными функциями.

Внезапные трудности с равновесием.

Временная потеря мышечного контроля.

Для подтверждения диагноза "тихого" инсульта необходимо провести визуализацию, например, МРТ или КТ. Падманабхан подчёркивает, что, несмотря на отсутствие явных симптомов, такие инсульты могут нанести серьёзный вред.

Опасность "тихих" инсультов

Одним из самых тревожных аспектов "тихих" инсультов является повышенный риск повторных инсультов.

"Серия таких инсультов может привести к когнитивным нарушениям. Семья и близкие могут заметить проблемы с мышлением, памятью и планированием, вызванные повреждением мозга", — говорит Падманабхан.

В долгосрочной перспективе это может привести к сосудистой деменции.

Как снизить риск инсульта

Хотя предсказать инсульт невозможно, существуют меры, которые помогут снизить риск как "тихих", так и обычных инсультов. Важно помнить, что профилактика одинакова для всех типов инсультов.

Факторы риска, которые следует устранить:

Высокое кровяное давление : обратитесь к врачу для контроля давления и строго соблюдайте рекомендации по приёму лекарств.

: обратитесь к врачу для контроля давления и строго соблюдайте рекомендации по приёму лекарств. Апноэ во сне : пройдите обследование у специалиста для диагностики и лечения этого состояния. Апноэ во сне увеличивает риск инсульта в несколько раз.

: пройдите обследование у специалиста для диагностики и лечения этого состояния. Апноэ во сне увеличивает риск инсульта в несколько раз. Атеросклероз: это заболевание артерий, при котором на стенках скапливаются жировые отложения. Обратитесь к врачу для оценки состояния и возможного лечения.

это заболевание артерий, при котором на стенках скапливаются жировые отложения. Обратитесь к врачу для оценки состояния и возможного лечения. Мерцательная аритмия : нарушение сердечного ритма значительно увеличивает риск инсульта. Контролируйте состояние и ведите здоровый образ жизни.

: нарушение сердечного ритма значительно увеличивает риск инсульта. Контролируйте состояние и ведите здоровый образ жизни. Высокий уровень холестерина: контролируйте уровень холестерина с помощью диеты, физической активности и, при необходимости, лекарств.

Изменения в образе жизни, которые помогут снизить риск инсульта:

Отказ от курения: курение и пассивное курение увеличивают риск тромбообразования и инсульта.

курение и пассивное курение увеличивают риск тромбообразования и инсульта. Регулярная физическая активность: старайтесь уделять упражнениям по 30 минут 5 дней в неделю.

старайтесь уделять упражнениям по 30 минут 5 дней в неделю. Управление стрессом: стресс может привести к повышению кровяного давления и другим факторам риска. Найдите способы снизить его уровень.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

