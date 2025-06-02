Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заменил продукты — забыл про диеты: 7 простых ходов к идеальному телу
Горный поход обернулся бедой: крымские спасатели выручили туристок
Как избежать конфликта если ДПС требует документы вне списка ПДД
"Пустота, боль, грусть": Киркоров вышел на связь после затяжного молчания
Ваша квартира под угрозой: что может отнять жильё, даже если оно единственное
Опасный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль
Покупка машины через интернет под угрозой: ФАС может всё запретить
Хитрость из прошлого века, которая делает картошку в два раза вкуснее и крупнее
От курьеров до комплектовщиков: в Удмуртии предлагают самые щедрые зарплаты старшеклассникам и студентам этим летом

Незаметный убийца: 5 тревожных признаков тихого инсульта, о которых вы могли не догадываться

3:25
Здоровье

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с инсультами, даже не подозревая об этом. Такие инсульты, известные как "тихие", не проявляются ярко выраженными симптомами, но со временем могут привести к ухудшению памяти и когнитивных функций.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

Распознавание признаков "тихого" инсульта

Доктор Раджив Падманабхан, невролог, слова которого приводит zdrave.to, объясняет, что "тихие" инсульты, как и другие виды, вызваны нарушением кровоснабжения определённой области мозга. Их трудно заметить, поскольку они затрагивают участки мозга, не отвечающие за основные функции, такие как речь или ходьба. Часто симптомы таких инсультов ошибочно принимают за естественные проявления старения.

К числу возможных симптомов "тихого" инсульта относятся:

  • Резкие изменения настроения или характера.
  • Проблемы с памятью и когнитивными функциями.
  • Внезапные трудности с равновесием.
  • Временная потеря мышечного контроля.

Для подтверждения диагноза "тихого" инсульта необходимо провести визуализацию, например, МРТ или КТ. Падманабхан подчёркивает, что, несмотря на отсутствие явных симптомов, такие инсульты могут нанести серьёзный вред.

Опасность "тихих" инсультов

Одним из самых тревожных аспектов "тихих" инсультов является повышенный риск повторных инсультов.

"Серия таких инсультов может привести к когнитивным нарушениям. Семья и близкие могут заметить проблемы с мышлением, памятью и планированием, вызванные повреждением мозга", — говорит Падманабхан.

В долгосрочной перспективе это может привести к сосудистой деменции.

Как снизить риск инсульта

Хотя предсказать инсульт невозможно, существуют меры, которые помогут снизить риск как "тихих", так и обычных инсультов. Важно помнить, что профилактика одинакова для всех типов инсультов.

Факторы риска, которые следует устранить:

  • Высокое кровяное давление: обратитесь к врачу для контроля давления и строго соблюдайте рекомендации по приёму лекарств.
  • Апноэ во сне: пройдите обследование у специалиста для диагностики и лечения этого состояния. Апноэ во сне увеличивает риск инсульта в несколько раз.
  • Атеросклероз: это заболевание артерий, при котором на стенках скапливаются жировые отложения. Обратитесь к врачу для оценки состояния и возможного лечения.
  • Мерцательная аритмия: нарушение сердечного ритма значительно увеличивает риск инсульта. Контролируйте состояние и ведите здоровый образ жизни.
  • Высокий уровень холестерина: контролируйте уровень холестерина с помощью диеты, физической активности и, при необходимости, лекарств.

Изменения в образе жизни, которые помогут снизить риск инсульта:

  • Отказ от курения: курение и пассивное курение увеличивают риск тромбообразования и инсульта.
  • Регулярная физическая активность: старайтесь уделять упражнениям по 30 минут 5 дней в неделю.
  • Управление стрессом: стресс может привести к повышению кровяного давления и другим факторам риска. Найдите способы снизить его уровень.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Переговоры по-украински: как опоздать, надеть форму и всё испортить Дмитрий Плотников Глобалисты недооценили антиукраинские настроения в Польше, допустив победу Навроцкого Любовь Степушова Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
Как избежать конфликта если ДПС требует документы вне списка ПДД
"Пустота, боль, грусть": Киркоров вышел на связь после затяжного молчания
Ваша квартира под угрозой: что может отнять жильё, даже если оно единственное
Опасный вирус в Турции: Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль
Покупка машины через интернет под угрозой: ФАС может всё запретить
Переговоры по-украински: как опоздать, надеть форму и всё испортить
Хитрость из прошлого века, которая делает картошку в два раза вкуснее и крупнее
От курьеров до комплектовщиков: в Удмуртии предлагают самые щедрые зарплаты старшеклассникам и студентам этим летом
Ограбленный в Москве рэпер Tyga согласился записать трек с Марго Овсянниковой
Мытьё рук — это не просто: открытие, которое перевернёт представление о гигиене
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.