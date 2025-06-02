Незаметный убийца: 5 тревожных признаков тихого инсульта, о которых вы могли не догадываться

Ежегодно миллионы людей сталкиваются с инсультами, даже не подозревая об этом. Такие инсульты, известные как "тихие", не проявляются ярко выраженными симптомами, но со временем могут привести к ухудшению памяти и когнитивных функций.
Распознавание признаков "тихого" инсульта
Доктор Раджив Падманабхан, невролог, слова которого приводит zdrave.to, объясняет, что "тихие" инсульты, как и другие виды, вызваны нарушением кровоснабжения определённой области мозга. Их трудно заметить, поскольку они затрагивают участки мозга, не отвечающие за основные функции, такие как речь или ходьба. Часто симптомы таких инсультов ошибочно принимают за естественные проявления старения.
К числу возможных симптомов "тихого" инсульта относятся:
Для подтверждения диагноза "тихого" инсульта необходимо провести визуализацию, например, МРТ или КТ. Падманабхан подчёркивает, что, несмотря на отсутствие явных симптомов, такие инсульты могут нанести серьёзный вред.
Опасность "тихих" инсультов
Одним из самых тревожных аспектов "тихих" инсультов является повышенный риск повторных инсультов.
"Серия таких инсультов может привести к когнитивным нарушениям. Семья и близкие могут заметить проблемы с мышлением, памятью и планированием, вызванные повреждением мозга", — говорит Падманабхан.
В долгосрочной перспективе это может привести к сосудистой деменции.
Как снизить риск инсульта
Хотя предсказать инсульт невозможно, существуют меры, которые помогут снизить риск как "тихих", так и обычных инсультов. Важно помнить, что профилактика одинакова для всех типов инсультов.
Факторы риска, которые следует устранить:
Изменения в образе жизни, которые помогут снизить риск инсульта:
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.
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