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Не только жажда как сигнал: 7 признаков, что вашему организму не хватает воды

2:46
Здоровье

Вода — это не просто жидкость, а жизненно важный элемент, без которого организм не может нормально функционировать. Она регулирует температуру тела, улучшает пищеварение, поддерживает красоту кожи и участвует во множестве других процессов.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Однако многие люди не осознают, что недостаток воды может привести к обезвоживанию. Это состояние проявляется не сразу, но со временем может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупреждает zdrave.to.

Вот 7 признаков, которые указывают на то, что вам нужно пить больше воды:

  1. Усталость и снижение энергии. Если вы чувствуете себя уставшим даже после полноценного сна, возможно, это связано с обезвоживанием. Недостаток жидкости снижает артериальное давление и уменьшает поступление кислорода в мозг, что может вызвать слабость и головокружение.
  2. Головная боль. Обезвоживание часто становится причиной головных болей, включая мигрени. Когда организм теряет воду, мозг может немного сжиматься, что приводит к напряжению и боли.
  3. Сухая кожа и потрескавшиеся губы. Обезвоженная кожа теряет упругость, становится сухой, шелушащейся и безжизненной. Потрескавшиеся губы — еще один признак недостатка воды в организме.
  4. Желание съесть что-то сладкое или соленое. При обезвоживании печень испытывает трудности с выработкой гликогена, что может вызывать сильную тягу к сладкому или соленому. Иногда организм путает жажду с голодом.
  5. Мышечные судороги. Недостаток воды нарушает баланс электролитов, таких как натрий и калий. Это может привести к мышечным судорогам, особенно после физических нагрузок или в жаркую погоду.
  6. Учащенное сердцебиение и дыхание. При обезвоживании объем крови уменьшается, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить организм кислородом. Это может проявляться в виде учащенного сердцебиения и поверхностного дыхания.
  7. Боль в суставах и спине. Суставы и хрящи состоят в основном из воды. Если ее не хватает, смазка в суставах уменьшается, что может вызывать боль, скованность и дискомфорт в спине.

Регулярное употребление воды — это залог здоровья и хорошего самочувствия. Если вы заметили один из этих признаков, попробуйте увеличить количество жидкости в своем рационе. Пейте воду в течение дня, даже если не испытываете жажды.

Не забывайте, что поддержание водного баланса — это не только полезно, но и просто!

Уточнения

Жа́жда — физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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