Секрет манго: как этот экзотический фрукт помогает справиться с диабетом 2 типа

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что регулярное употребление манго может помочь предотвратить диабет 2 типа. В эксперименте участвовали люди в возрасте от 20 до 60 лет с избыточным весом, которые находятся в группе риска по метаболическим заболеваниям.
Участников разделили на две группы: одна ежедневно ела манго (примерно 100 калорий на порцию), а другая — десерты с такой же калорийностью. Через четыре недели результаты показали, что у тех, кто ел манго, снизился уровень инсулина и улучшились показатели HOMA-IR, которые оценивают резистентность к инсулину и риск диабета.
Также у участников из первой группы увеличилась активность гена Nrf2. Этот ген важен для защиты клеток от окислительного стресса, который способствует старению и развитию хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и нейродегенеративные нарушения.
Учёные считают, что манго — отличный выбор для людей с инсулинорезистентностью или преддиабетом. В отличие от других сладких фруктов, оно не вызывает резких скачков уровня сахара в крови.
Регулярное употребление манго улучшает обмен веществ и поддерживает здоровье клеток. Этот экзотический фрукт может стать важным помощником в профилактике диабета и замедлении старения.
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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