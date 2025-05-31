Худеешь по всем правилам, а вес стоит? Эти 5 продуктов тайно тормозят метаболизм

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка по утрам, никакого фастфуда, вода всегда под рукой — а весы упорно не хотят показывать меньшую цифру. Всё дело может быть в еде, которую мы считаем "правильной”, но которая тайно тормозит обмен веществ. Вот список привычных продуктов, которые мешают худеть, даже если вы стараетесь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Белый хлеб и выпечка

Рафинированная мука быстро превращается в глюкозу, вызывая резкие скачки инсулина. Регулярное употребление — прямой путь к инсулинорезистентности и замедленному метаболизму.

Сладкие напитки

Газировка и даже "здоровые" соки из пакетов перегружают печень, провоцируют переедание и мешают сжигать жир. Диетические варианты тоже не спасают: мозг не получает калорий, которые ожидал, и посылает сигнал "ешь ещё".

Алкоголь вечером

Даже бокал вина за ужином сбивает биоритмы и мешает печени участвовать в жировом обмене. А ещё снижает уровень метаболических гормонов и повышает кортизол — тот самый, который хранит жир "на чёрный день".

Обезжиренные молочные продукты

Йогурты и творожки с нулевой жирностью часто полны крахмала и сахара. Без жира витамины усваиваются плохо, а чувство голода приходит быстрее — в итоге съедаете больше.

Колбасы и сосиски

Вроде бы белок, но с подвохом: консерванты, соль, трансжиры. Они бьют по щитовидке, от которой зависит скорость обмена веществ. К тому же из-за низкого качества белка организм не получает нужной энергии.

Что делать

Замените белый хлеб на цельнозерновой, напитки — на воду с лимоном или зелёный чай. Ешьте полноценные молочные продукты, а колбасу — замените на запечённое мясо. Метаболизм не любит крайностей, но ценит осознанность. И тогда вес наконец сдвинется.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

