Кокосовое масло не волшебное: почему этот ЗОЖ-жир оказался переоценённым

Оливковое превозносят, подсолнечное критикуют, кокосовому приписывают магические свойства. Но истина, как всегда, в нюансах. Ни одно из этих масел не универсально идеально — всё зависит от цели, способа приготовления и общего рациона.
Настоящее Extra Virgin масло — лидер по содержанию олеиновой кислоты. Это мононенасыщенные жиры, устойчивые к окислению. Плюс — полифенолы и витамин E, которые борются с воспалением. Идеально для салатов, тушёных овощей, готовых блюд.
Жарить можно, но недолго и на умеренном огне — максимум до 180 °C.
Многие избегают его из-за омега-6. Да, их избыток при дефиците омега-3 может усиливать воспаление. Но в умеренности — это нужный жир.
Рафинированное подсолнечное масло отлично подходит для жарки (точка дымления ~230 °C). Нерафинированное — ароматное и богатое витамином E, но только для холодных блюд. Главное — следить за балансом жиров в рационе.
Содержит 90 % насыщенных жиров, из них половина — МСТ, которые организм быстрее превращает в энергию. Но не спешите есть его ложками — оно повышает и "хороший”, и "плохой” холестерин.
Подходит для жарки: рафинированное выдерживает до 230 °C. Но обещания "сжигать жир” и "чистить сосуды” — преувеличение. Наружно — да, можно. Внутрь — с умом и не каждый день.
Для заправки - нерафинированные масла холодного отжима (оливковое, льняное).
Для жарки - рафинированные с высокой точкой дымления (подсолнечное, кокосовое).
Для здоровья - не масло спасает, а баланс в питании.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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