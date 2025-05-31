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Кокосовое масло не волшебное: почему этот ЗОЖ-жир оказался переоценённым

2:06
Здоровье

Оливковое превозносят, подсолнечное критикуют, кокосовому приписывают магические свойства. Но истина, как всегда, в нюансах. Ни одно из этих масел не универсально идеально — всё зависит от цели, способа приготовления и общего рациона.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

Оливковое: антиоксиданты и польза, но не для фритюра

Настоящее Extra Virgin масло — лидер по содержанию олеиновой кислоты. Это мононенасыщенные жиры, устойчивые к окислению. Плюс — полифенолы и витамин E, которые борются с воспалением. Идеально для салатов, тушёных овощей, готовых блюд.
Жарить можно, но недолго и на умеренном огне — максимум до 180 °C.

Подсолнечное: не дьявол, если в меру

Многие избегают его из-за омега-6. Да, их избыток при дефиците омега-3 может усиливать воспаление. Но в умеренности — это нужный жир.
Рафинированное подсолнечное масло отлично подходит для жарки (точка дымления ~230 °C). Нерафинированное — ароматное и богатое витамином E, но только для холодных блюд. Главное — следить за балансом жиров в рационе.

Кокосовое: спорный фаворит ЗОЖ-блогеров

Содержит 90 % насыщенных жиров, из них половина — МСТ, которые организм быстрее превращает в энергию. Но не спешите есть его ложками — оно повышает и "хороший”, и "плохой” холестерин.
Подходит для жарки: рафинированное выдерживает до 230 °C. Но обещания "сжигать жир” и "чистить сосуды” — преувеличение. Наружно — да, можно. Внутрь — с умом и не каждый день.

Что выбрать

  • Для заправки - нерафинированные масла холодного отжима (оливковое, льняное).

  • Для жарки - рафинированные с высокой точкой дымления (подсолнечное, кокосовое).

  • Для здоровья - не масло спасает, а баланс в питании.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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