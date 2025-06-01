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Теплая еда, которая в разы улучшит ваше пищеварение: 5 проверенных продуктов

3:45
Здоровье

Даже если сырые продукты делают вас энергичными и бодрыми, иногда организму нужна теплая пища, и на то есть веские причины. Холодная еда замедляет пищеварение, хотя сырые фрукты и овощи богаты ферментами. Однако ферменты — это лишь часть процесса пищеварения, важен баланс.

Картофельный суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный суп

Конечно, сырые продукты полезны, но температура еды также играет важную роль для здоровья пищеварительной системы. Теплая пища ускоряет пищеварение, улучшая прохождение жидкостей.

Именно поэтому кофе, чай и теплая вода с лимоном утром так полезны для пищеварения. Они помогают организму «проснуться», открывая каналы и облегчая работу пищеварительной системы. Хотя важен баланс между сырой и приготовленной пищей, теплая еда — это не враг, а помощник для пищеварения.

Вот несколько продуктов и напитков, которые помогут успокоить пищеварение и согреть организм:

  1. Теплый имбирный чай. Имбирный чай хорошо помогает пищеварению. Он снимает воспаление, уменьшает тошноту, спазмы и улучшает пищеварение, согревая организм. Если вы предпочитаете холодную пищу, попробуйте выпить чашку теплого имбирного чая после еды. Это улучшит пищеварение и сбалансирует уровень желудочной кислоты, способствуя лучшему усвоению питательных веществ.
  2. Картофельный суп. Картофельный суп полезен для желудочно-кишечного тракта. Он содержит растворимую клетчатку, которая легко усваивается в отличие от нерастворимой клетчатки в бобовых, отрубях и кукурузе. Этот суп также успокаивает, снимает воспаление и помогает пищеварению, обеспечивая чувство сытости небольшим количеством пищи. Картофель богат калием, витамином C и витаминами группы B, такими как B6, которые способствуют пищеварению и расслабляют организм.
  3. Вареные корнеплоды. Запеченные или жареные корнеплоды также полезны для пищеварения. Морковь, картофель (фиолетовый, сладкий, красный, белый), репа, свекла, кабачки, лук, брокколи и цветная капуста богаты клетчаткой и легко усваиваются. Эти продукты поддерживают нормальную работу организма и не вызывают проблем с пищеварением. Если у вас проблемы с желудком, замените фасоль и бобовые на корнеплоды и овощи. Вы удивитесь их эффективности.
  4. Приготовленная зелень. Хотя теплая зелень может показаться не самой приятной, она оказывает положительное воздействие на желудок. Листовая зелень легко усваивается, обладает ощелачивающим действием, снимает воспаление и богата витаминами и минералами. Сырая зелень может быть тяжелой для желудка, но приготовленная — это отличное успокаивающее блюдо. Тушеная свекольная ботва очищает организм, оставаясь нежной и питательной. Зелень имеет приятный вкус — ореховый, землистый или сладковатый.
  5. Овсяная или рисовая каша. Если вы не любите овощи, злаки станут хорошей альтернативой. Выбирайте продукты с растворимой клетчаткой, которые не вызывают проблем с желудком. Цельнозерновой рис и овсяная каша идеальны для пищеварения. Овес оказывает противовоспалительное действие, содержит растворимую клетчатку и питательные вещества, поддерживающие надпочечники и нервную систему, снижая стресс.

Уточнения

Картофельный суп — суп, основным ингредиентом которого является картофель.

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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