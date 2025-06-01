Скромный зелёный помощник — брокколи: шаг к здоровому сердцу, который может спасти вам жизнь

3:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый третий человек сталкивается с высоким кровяным давлением, поэтому важно знать, как правильно питаться. Среди множества полезных продуктов один овощ выделяется особенно — это брокколи. Исследования показывают, что он эффективно помогает регулировать артериальное давление при регулярном употреблении.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брокколи под сырным соусом

Брокколи: польза для сердца

Брокколи богата калием, который важен для регуляции артериального давления. Этот минерал помогает поддерживать баланс натрия и калия в организме, способствуя выведению избытка натрия через почки. Это уменьшает задержку воды и снижает давление.

Кроме того, брокколи содержит кальций, магний, клетчатку и глюкозинолаты, которые также положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Например, глюкозинолаты улучшают состояние сосудов и уменьшают воспаление, сообщает actualno.com.

Исследования подтверждают эффективность

Австралийские ученые из Университета Эдит Коуэн выяснили, что ежедневное употребление четырех порций крестоцветных овощей (включая брокколи) может снизить артериальное давление на 2,5-3,6 мм рт. ст. Это может уменьшить риск инсульта или сердечного приступа на 5%.

Как брокколи помогает снизить давление

Брокколи действует многогранно:

Баланс натрия и калия : Калий помогает выводить натрий, предотвращая задержку воды и повышение давления.

: Калий помогает выводить натрий, предотвращая задержку воды и повышение давления. Мочегонное действие: Клетчатка и вода в брокколи способствуют выведению жидкости и токсинов.

Клетчатка и вода в брокколи способствуют выведению жидкости и токсинов. Защита сосудов: Глюкозинолаты, нитраты, витамин К и антиоксиданты укрепляют сосуды и снижают воспаление.

Глюкозинолаты, нитраты, витамин К и антиоксиданты укрепляют сосуды и снижают воспаление. Синергия питательных веществ: Комбинация всех этих элементов усиливает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Как употреблять брокколи

Чтобы сохранить все полезные свойства, лучше готовить брокколи на пару или слегка обжаривать. Избегайте длительного кипячения в воде, так как это может привести к потере калия. Брокколи можно добавлять в супы, салаты или рагу.

Эксперты советуют есть не менее двух порций крестоцветных овощей, таких как брокколи, в неделю. В сочетании с разнообразным и сбалансированным рационом, богатым фруктами и овощами, а также с низким содержанием соли, брокколи станет отличным помощником в поддержании здоровья сердца.

Брокколи — это простой и доступный овощ, который может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Благодаря высокому содержанию калия, клетчатки и полезных соединений, он помогает регулировать артериальное давление и снижает риск сердечных заболеваний. Регулярное включение брокколи в рацион — это отличный шаг к здоровому сердцу.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

