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Лучший друг диабетиков: 5 причин, почему белая шелковица должна быть в вашем рационе

3:06
Здоровье

Диабет и артрит — одни из самых распространённых хронических заболеваний, которые затрагивают миллионы людей по всему миру. Эти недуги могут значительно ухудшить качество жизни, вызывая дискомфорт и осложнения. Важным аспектом лечения этих заболеваний является правильное питание.

шелковица
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
шелковица

Сбалансированный рацион помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом, а также уменьшает воспаление и боль при артрите. Здоровые продукты, включая лекарственные растения, способствуют общему улучшению состояния и снижают риск осложнений.

Одним из таких растений является шелковица, известная своими плодами. В альтернативной медицине используются не только ягоды, но и листья, кора и даже корни дерева, сообщает actualno.com.

Шелковица обладает множеством полезных свойств, включая улучшение состояния при диабете и контроль уровня холестерина. Эти эффекты обусловлены высоким содержанием антиоксидантов, особенно антоцианов, которые также присутствуют в чернике, малине и ежевике.

Польза белой шелковицы

Белая шелковица широко применяется в фитотерапии для лечения различных состояний:

  • тревожность
  • артрит
  • запор
  • кашель
  • гипертония
  • повышенный уровень холестерина
  • диабет
  • укрепление иммунной системы.

Влияние на диабет

Исследования показывают, что белая шелковица может снижать уровень сахара в крови. Это происходит благодаря ферментам, которые препятствуют перевариванию крахмала в некоторых продуктах питания, что помогает контролировать уровень глюкозы.

Уровень холестерина

Регулярное употребление белой шелковицы (в течение 4–8 недель) способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови.

Потенциальные риски

Несмотря на полезные свойства, чрезмерное употребление шелковицы может вызвать побочные эффекты:

  • диарея
  • головокружение
  • запор
  • вздутие живота.

Поэтому важно следить за реакцией организма и не превышать рекомендуемую дозу. Людям, принимающим препараты для лечения диабета, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением шелковицы, чтобы избежать возможных взаимодействий.

Альтернативные источники антоцианов

Если белая шелковица недоступна, её полезные свойства можно получить из других продуктов, богатых антоцианами:

  • вишня
  • ягоды годжи
  • ежевика.

Белая шелковица — ценное натуральное средство, которое можно включить в рацион для поддержания здоровья. Она помогает контролировать уровень сахара в крови, снижать уровень холестерина и укреплять иммунную систему. Однако важно помнить о мере и осторожности, особенно при наличии хронических заболеваний. Перед началом приёма шелковицы или других лекарственных растений рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Шелковица также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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