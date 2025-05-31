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Хотите регулярный стул: это время суток поможет наладить процесс

1:38
Здоровье

Говорить о стуле — не так уж и неловко. Как гласит известная детская книга, "все какают". И это не шутка: то, как часто, в каком объеме и как именно это происходит, способно многое рассказать о нашем здоровье.

кишечник
Фото: freepik.com by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кишечник

Но есть ли идеальное время для визита в туалет? Спойлер: всё не так однозначно.

Главное — не время, а ритм

Важнее всего — регулярность. Наш организм живёт в соответствии с суточными ритмами, и кишечник — не исключение. Когда внутренние часы работают как надо, мы ощущаем облегчение, стул становится регулярным и полным. Но если этот ритм сбивается, последствия могут быть неприятными — от запоров до синдрома раздраженного кишечника.

Почему утро — лучшее время

Утренние часы — оптимальный период для большинства людей. Вот почему:

  • Циркадные ритмы. Утром организм особенно активен: именно в это время суток повышается уровень кортизола, что стимулирует работу кишечника.
  • Ночная пауза. Пока мы спим, пищеварение замирает, и за ночь в толстом кишечнике накапливается содержимое. Утром, с пробуждением, процессы запускаются вновь.
  • Гастроколический рефлекс. Сразу после еды или питья желудок растягивается, и это вызывает волну сокращений в кишечнике. Именно утром — после стакана воды и полезного завтрака — этот рефлекс особенно силён.

Если приучить себя к стабильному режиму, кишечник "поймёт" расписание и будет работать как часы.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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