Ты думаешь, что спишь — а твой мозг воюет: что делает открытое окно ночью

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Свежий воздух ночью кажется отличной идеей. Но знаете ли вы, что открытое окно может не дать вам полноценно выспаться — даже если вы этого не осознаёте?

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Многие предпочитают спать с открытым окном, особенно в тёплое время года. Кажется, это помогает "проветрить голову" и лучше расслабиться. Однако врачи и учёные предупреждают: в условиях городской среды такая привычка может нанести больше вреда, чем пользы.

Что происходит, когда вы спите при открытом окне

1. Невидимый стресс от городского шума

Даже если вы не просыпаетесь от шума машин, голосов на улице или хлопающих дверей, ваш организм реагирует. Повышается уровень кортизола - гормона стресса. Это нарушает фазы сна и не даёт телу полноценно восстановиться.

Исследование Майнцского университета (Германия) подтвердило: ночной шум вызывает выброс стрессовых гормонов и повышает риск гипертонии, высокого холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Эволюционная бдительность не дремлет

Наш мозг устроен так, чтобы не "выключаться" полностью даже во сне. Эволюционно человек привык реагировать на шум как на потенциальную угрозу: от диких животных до вторжения чужаков.

Это означает, что даже если вы спите, ваше тело находится в скрытом режиме тревоги, что мешает глубокому сну и полноценному восстановлению.

3. Нарушения сна с последствиями

Нарушенный сон — это не просто усталость наутро. В долгосрочной перспективе:

Повышается риск инсульта и инфаркта

Нарушается обмен веществ

Увеличивается вероятность тревожных расстройств

Особенно подвержены риску жители мегаполисов, где уровень фонового шума ночью редко опускается до нормы.

Как получить свежий воздух и при этом выспаться

Проветривайте спальню утром или перед сном , а не на ночь

Используйте тихий вентилятор или очиститель воздуха

Закрывайте окна после проветривания — особенно, если живёте у дороги

Попробуйте беруши или белый шум — он маскирует раздражающие звуки

3 интересных факта о сне и шуме

Даже короткий звуковой сигнал может разбудить мозг, не вызывая пробуждения сознания. Уровень шума выше 30 дБ ночью уже влияет на структуру сна. Звук работающего холодильника - около 40 дБ. Представьте, что происходит при открытом окне в городе.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

