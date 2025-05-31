Фрукты вместо фильтров: 6 спасателей, которые моют вашу печень и почки изнутри

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наше тело мудро. Оно само знает, как очищаться, заживлять повреждения и восстанавливаться. Но современная жизнь с её стрессами, переработанной едой и загрязнённым воздухом перегружает даже самые выносливые системы — особенно печень и почки.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

Эти незаметные труженики круглосуточно фильтруют кровь, выводят токсины и регулируют обмен веществ. Поддержать их можно без лекарств — просто с помощью фруктов. Не всех, а тех, что действительно помогают восстанавливать баланс и защищают от перегрузок, сообщает MedPulse.

1. Джамун (чёрная слива)

Этот кислый и терпкий фрукт особенно богат антиоксидантами. Его мякоть и даже семена снижают оксидативный стресс на почки, защищают ткани от повреждений при высоком уровне сахара в крови и воспалении.

Кроме того, джамун помогает сбалансировать обмен веществ, снимая лишнюю нагрузку с печени.

Совет: ешьте горсть джамуна в сезон — он не только вкусный, но и метаболически полезный.

2. Гранат

Мало кто знает, что гранат помогает не только сердцу. Исследования показывают, что он уменьшает уровень токсинов у людей на диализе. Антиоксидант пуникалагин борется с воспалениями и препятствует образованию камней в почках.

Совет: съедайте по небольшой чашке гранатовых зёрен ежедневно — и ваши почки скажут спасибо.

3. Папайя

Этот тропический фрукт ценится за фермент папаин, который помогает переваривать белки и снижает нагрузку на печень. В нём также много флавоноидов и витамина C — мощных противников жирового гепатоза.

Совет: в Аюрведе папайю рекомендуют даже в сыром виде — как мягкий способ очищения печени.

4. Клюква

Клюкву часто вспоминают при инфекциях мочевого. Но её проантоцианидины не только мешают бактериям прикрепляться к стенкам мочевыводящих путей, но и поддерживают здоровье всей системы, снижая риск хронических заболеваний почек.

Совет: немного несладкого клюквенного сока или сушёная клюква к завтраку — отличная ежедневная защита.

5. Мосамби (сладкий лайм)

Этот цитрусовый не только приятен на вкус — он содержит лимоноиды, активирующие ферменты печени для вывода токсинов. Он действует мягко, не раздражая желудок, и улучшает пищеварение.

Совет: свежевыжатый сок мосамби без сахара или соли — идеальный напиток для здоровья печени.

6. Арбуз

Любимец лета — не просто освежающая закуска. Арбуз увеличивает мочеотделение, помогая почкам мягко избавляться от токсинов. А содержащийся в нём цитруллин улучшает кровоток и снижает уровень аммиака в организме.

Совет: в жаркую погоду — отличная защита от обезвоживания и "усталости" почек.

Завершите всё сбалансированной диетой

Минимум переработанных продуктов

Меньше красного мяса и соли

Больше цельной пищи, воды и движения

3 интересных факта о здоровье почек и печени

Почки фильтруют примерно 50 галлонов крови в день - это почти 190 литров! Печень — единственный орган, способный к самовосстановлению даже после повреждений. Дефицит воды — скрытый враг почек. Даже лёгкое обезвоживание снижает их фильтрационную способность.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

