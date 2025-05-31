Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серф, закаты и пирожки: здесь городская суета не нужна — и в этом его прелесть
Земля начала стремительно менять свою форму: горы движутся, рельеф перестаёт быть вечным
Сухой шампунь — must-have лета: что в составе, как выбрать и какие точно стоит попробовать
Домоседы и кочевники: у мышей свои типы бойфрендов, и они меняются
Битва бюстов: Семенович осадила подписчицу, назвавшую себя её конкуренткой
Золото королей за гроши: кольцо, принадлежавшее принцессе, неожиданно найдено в Лестере
Не выбрасывайте это! Превращаем старый хлам в дизайнерские чудеса на даче
Что это я ем?! — Топ-5 самых забавных блюд республик СССР
Мясо, картошка и немного волшебства: рулетики, от которых не остаётся ни крошки

Фрукты вместо фильтров: 6 спасателей, которые моют вашу печень и почки изнутри

3:40
Здоровье

Наше тело мудро. Оно само знает, как очищаться, заживлять повреждения и восстанавливаться. Но современная жизнь с её стрессами, переработанной едой и загрязнённым воздухом перегружает даже самые выносливые системы — особенно печень и почки.

Прилавок с фруктами и овощами
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прилавок с фруктами и овощами

Эти незаметные труженики круглосуточно фильтруют кровь, выводят токсины и регулируют обмен веществ. Поддержать их можно без лекарств — просто с помощью фруктов. Не всех, а тех, что действительно помогают восстанавливать баланс и защищают от перегрузок, сообщает MedPulse.

1. Джамун (чёрная слива)

Этот кислый и терпкий фрукт особенно богат антиоксидантами. Его мякоть и даже семена снижают оксидативный стресс на почки, защищают ткани от повреждений при высоком уровне сахара в крови и воспалении.

Кроме того, джамун помогает сбалансировать обмен веществ, снимая лишнюю нагрузку с печени.

Совет: ешьте горсть джамуна в сезон — он не только вкусный, но и метаболически полезный.

2. Гранат

Мало кто знает, что гранат помогает не только сердцу. Исследования показывают, что он уменьшает уровень токсинов у людей на диализе. Антиоксидант пуникалагин борется с воспалениями и препятствует образованию камней в почках.

Совет: съедайте по небольшой чашке гранатовых зёрен ежедневно — и ваши почки скажут спасибо.

3. Папайя

Этот тропический фрукт ценится за фермент папаин, который помогает переваривать белки и снижает нагрузку на печень. В нём также много флавоноидов и витамина C — мощных противников жирового гепатоза.

Совет: в Аюрведе папайю рекомендуют даже в сыром виде — как мягкий способ очищения печени.

4. Клюква

Клюкву часто вспоминают при инфекциях мочевого. Но её проантоцианидины не только мешают бактериям прикрепляться к стенкам мочевыводящих путей, но и поддерживают здоровье всей системы, снижая риск хронических заболеваний почек.

Совет: немного несладкого клюквенного сока или сушёная клюква к завтраку — отличная ежедневная защита.

5. Мосамби (сладкий лайм)

Этот цитрусовый не только приятен на вкус — он содержит лимоноиды, активирующие ферменты печени для вывода токсинов. Он действует мягко, не раздражая желудок, и улучшает пищеварение.

Совет: свежевыжатый сок мосамби без сахара или соли — идеальный напиток для здоровья печени.

6. Арбуз

Любимец лета — не просто освежающая закуска. Арбуз увеличивает мочеотделение, помогая почкам мягко избавляться от токсинов. А содержащийся в нём цитруллин улучшает кровоток и снижает уровень аммиака в организме.

Совет: в жаркую погоду — отличная защита от обезвоживания и "усталости" почек.

Завершите всё сбалансированной диетой

  • Минимум переработанных продуктов

  • Меньше красного мяса и соли

  • Больше цельной пищи, воды и движения

3 интересных факта о здоровье почек и печени

  1. Почки фильтруют примерно 50 галлонов крови в день - это почти 190 литров!

  2. Печень — единственный орган, способный к самовосстановлению даже после повреждений.

  3. Дефицит воды — скрытый враг почек. Даже лёгкое обезвоживание снижает их фильтрационную способность.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант "зашлако́ванность") — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы
Домашние животные
Возрождение древнего вида: уникальные рыбы, возвращаются в водоемы Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Спортивный режим — не роскошь, а последняя надежда автомата
Вкус эпохи, ушедшей навсегда — вот чем Столовая №1 завоевала сердца миллионов граждан СССР
Никогда бы не подумали: 15 неожиданных предметов, которые можно мыть в посудомойке
Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема
Внучка Шаца* в трёх языках: как комик планирует сохранить связь с Россией для семьи
Невидимый вред: влияние кофеина, о котором вы могли не подозревать
Кремль готов обсудить: замороженные активы России могут помочь Украине — но с условиями
Карпатос и компания: 5 островов Греции, которые признаны туристами лучшими для активного отдыха
Маме было стыдно: дочь Кейт Уинслет призналась, почему не может смотреть Титаник целиком
Новые острова для птиц и насекомых: технологии вторглись в воду, но без войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.