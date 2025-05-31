Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день

3:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сухая кожа, зуд, шелушение на губах и раздражённая кожа головы — это не просто "неприятности", а сигналы, что с барьером кожи что-то не так.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с проблемной кожей

Исследования показывают: 42% жителей Лондона регулярно страдают от сухости кожи. Причины разные — от стресса и жёсткой воды до неправильного ухода и климатических условий. Как понять, что именно вызывает зуд у вас, и главное — как его успокоить?

Мы собрали советы ведущих специалистов по коже, волосам и уходу, чтобы помочь вам восстановить здоровье и комфорт кожи без лишних сложностей.

Когда зудит кожа головы

По словам эксперта по волосам Эдварда Джеймса, кожа головы — первая реагирует на дисбаланс. Причины:

Сухой воздух (центральное отопление, ветер, солнце)

Частое мытьё головы и агрессивные шампуни

Жёсткая вода - особенно актуально для Великобритании

Остатки стайлинга, сухого шампуня и масел

Аллергия, стресс и диета

Что делать:

Ограничьте мытьё до 2-3 раз в неделю

Выбирайте шампуни без сульфатов

Не используйте горячую воду

1 раз в неделю — мягкий пилинг кожи головы

Для ежедневного ухода: Aveda Scalp Solutions Mist — освежает и увлажняет

Если зудит лицо и тело

Зуд на лице, руках или ногах — частый признак нарушенного кожного барьера, утверждает лондонский эстетический врач Нина Бал.

"Это не повод экспериментировать с кислотами и ретинолами. Нужно восстановить баланс и барьер кожи", — объясняет она.

Что помогает:

Минимум средств, максимум мягкости

Ингредиенты: ниацинамид, гиалуроновая кислота, церамиды

Подходящие средства: коллекция AlumierMD Calming

В тяжёлых случаях: светотерапия Dermalux Tri-Wave MD (особенно при экземе и псориазе)

А если шелушатся и чешутся губы

Не всегда помогает даже хороший бальзам. Причин может быть много: обезвоживание, аллергия, неправильные продукты, привычка облизывать губы.

Доктор Парис Ачарья напоминает: на губах нет сальных желез, они полностью зависят от внешнего увлажнения.

"Ментол, ароматизаторы и спирт могут только усилить сухость", — говорит она.

Что делать:

Используйте бальзам с церамидами, скваланом, маслом ши

Гиалуроновая кислота в нескольких молекулярных формах — для глубокого увлажнения

Бальзам должен "запечатывать” влагу , а не просто блестеть

При постоянном шелушении помогает процедура Nano Droplet Lip Hydration - без филлеров, но с накопительным эффектом

3 интересных факта о зуде кожи

Сухой воздух и отопление - одна из главных причин зуда зимой. Шампуни с сульфатами не только сушат кожу головы, но и провоцируют микровоспаления. Жесткая вода разрушает естественный защитный слой кожи, усугубляя сухость и раздражение.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

