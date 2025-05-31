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Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день

3:08
Здоровье

Сухая кожа, зуд, шелушение на губах и раздражённая кожа головы — это не просто "неприятности", а сигналы, что с барьером кожи что-то не так.

Девушка с проблемной кожей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с проблемной кожей

Исследования показывают: 42% жителей Лондона регулярно страдают от сухости кожи. Причины разные — от стресса и жёсткой воды до неправильного ухода и климатических условий. Как понять, что именно вызывает зуд у вас, и главное — как его успокоить?

Мы собрали советы ведущих специалистов по коже, волосам и уходу, чтобы помочь вам восстановить здоровье и комфорт кожи без лишних сложностей.

Когда зудит кожа головы

По словам эксперта по волосам Эдварда Джеймса, кожа головы — первая реагирует на дисбаланс. Причины:

  • Сухой воздух (центральное отопление, ветер, солнце)

  • Частое мытьё головы и агрессивные шампуни

  • Жёсткая вода - особенно актуально для Великобритании

  • Остатки стайлинга, сухого шампуня и масел

  • Аллергия, стресс и диета

Что делать:

  • Ограничьте мытьё до 2-3 раз в неделю

  • Выбирайте шампуни без сульфатов

  • Не используйте горячую воду

  • 1 раз в неделю — мягкий пилинг кожи головы

  • Для ежедневного ухода: Aveda Scalp Solutions Mist — освежает и увлажняет

Если зудит лицо и тело

Зуд на лице, руках или ногах — частый признак нарушенного кожного барьера, утверждает лондонский эстетический врач Нина Бал.

"Это не повод экспериментировать с кислотами и ретинолами. Нужно восстановить баланс и барьер кожи", — объясняет она.

Что помогает:

  • Минимум средств, максимум мягкости

  • Ингредиенты: ниацинамид, гиалуроновая кислота, церамиды

  • Подходящие средства: коллекция AlumierMD Calming

  • В тяжёлых случаях: светотерапия Dermalux Tri-Wave MD (особенно при экземе и псориазе)

А если шелушатся и чешутся губы

Не всегда помогает даже хороший бальзам. Причин может быть много: обезвоживание, аллергия, неправильные продукты, привычка облизывать губы.

Доктор Парис Ачарья напоминает: на губах нет сальных желез, они полностью зависят от внешнего увлажнения.

"Ментол, ароматизаторы и спирт могут только усилить сухость", — говорит она.

Что делать:

  • Используйте бальзам с церамидами, скваланом, маслом ши

  • Гиалуроновая кислота в нескольких молекулярных формах — для глубокого увлажнения

  • Бальзам должен "запечатывать” влагу, а не просто блестеть

  • При постоянном шелушении помогает процедура Nano Droplet Lip Hydration - без филлеров, но с накопительным эффектом

3 интересных факта о зуде кожи

  1. Сухой воздух и отопление - одна из главных причин зуда зимой.

  2. Шампуни с сульфатами не только сушат кожу головы, но и провоцируют микровоспаления.

  3. Жесткая вода разрушает естественный защитный слой кожи, усугубляя сухость и раздражение.

Уточнения

Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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