Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день

Сухая кожа, зуд, шелушение на губах и раздражённая кожа головы — это не просто "неприятности", а сигналы, что с барьером кожи что-то не так.
Исследования показывают: 42% жителей Лондона регулярно страдают от сухости кожи. Причины разные — от стресса и жёсткой воды до неправильного ухода и климатических условий. Как понять, что именно вызывает зуд у вас, и главное — как его успокоить?
Мы собрали советы ведущих специалистов по коже, волосам и уходу, чтобы помочь вам восстановить здоровье и комфорт кожи без лишних сложностей.
По словам эксперта по волосам Эдварда Джеймса, кожа головы — первая реагирует на дисбаланс. Причины:
Сухой воздух (центральное отопление, ветер, солнце)
Частое мытьё головы и агрессивные шампуни
Жёсткая вода - особенно актуально для Великобритании
Остатки стайлинга, сухого шампуня и масел
Аллергия, стресс и диета
Что делать:
Ограничьте мытьё до 2-3 раз в неделю
Выбирайте шампуни без сульфатов
Не используйте горячую воду
1 раз в неделю — мягкий пилинг кожи головы
Для ежедневного ухода: Aveda Scalp Solutions Mist — освежает и увлажняет
Зуд на лице, руках или ногах — частый признак нарушенного кожного барьера, утверждает лондонский эстетический врач Нина Бал.
"Это не повод экспериментировать с кислотами и ретинолами. Нужно восстановить баланс и барьер кожи", — объясняет она.
Что помогает:
Минимум средств, максимум мягкости
Ингредиенты: ниацинамид, гиалуроновая кислота, церамиды
Подходящие средства: коллекция AlumierMD Calming
В тяжёлых случаях: светотерапия Dermalux Tri-Wave MD (особенно при экземе и псориазе)
Не всегда помогает даже хороший бальзам. Причин может быть много: обезвоживание, аллергия, неправильные продукты, привычка облизывать губы.
Доктор Парис Ачарья напоминает: на губах нет сальных желез, они полностью зависят от внешнего увлажнения.
"Ментол, ароматизаторы и спирт могут только усилить сухость", — говорит она.
Что делать:
Используйте бальзам с церамидами, скваланом, маслом ши
Гиалуроновая кислота в нескольких молекулярных формах — для глубокого увлажнения
Бальзам должен "запечатывать” влагу, а не просто блестеть
При постоянном шелушении помогает процедура Nano Droplet Lip Hydration - без филлеров, но с накопительным эффектом
Сухой воздух и отопление - одна из главных причин зуда зимой.
Шампуни с сульфатами не только сушат кожу головы, но и провоцируют микровоспаления.
Жесткая вода разрушает естественный защитный слой кожи, усугубляя сухость и раздражение.
Дерматология (греч. δέρμα, (род. δερματός) — "кожа" и λόγος - "учение") — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.
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