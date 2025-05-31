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Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней

2:37
Здоровье

Звучит неожиданно, но чем меньше вы трогаете свои уши, тем они чище. А ватные палочки, вопреки рекламе, делают только хуже.

Ватная палочка
Фото: commons.wikimedia.org by shahram sharif, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ватная палочка

Многие по привычке чистят уши после душа — глубоко и регулярно. Но врачи-отоларингологи предупреждают: это опасно. Самая частая причина воспалений и травм барабанной перепонки — как раз "гигиена" с помощью подручных средств, сообщает MedPulse.

Зачем вообще нужна ушная сера

Сера в ушах — не грязь, а естественный защитный барьер. Её функция:

  • увлажнение слухового канала,

  • защита от бактерий и пыли,

  • самостоятельная чистка уха благодаря движениям челюсти (при жевании и разговоре).

Согласно Manual MSD - одному из самых авторитетных медицинских источников — ухо имеет автоочищающуюся систему, и вмешиваться в неё часто не требуется.

Как правильно ухаживать за ушами

Самое безопасное, что вы можете делать регулярно:

1. Очищайте только наружную часть уха.
Используйте мягкую влажную ткань или уголок полотенца.

2. Делайте это после душа.
Сера в этот момент размягчается и легче удаляется.

3. Не лезьте вглубь.
Если сера выходит наружу — аккуратно удалите, но не проталкивайте её обратно.

4. Почувствовали заложенность, зуд или боль?
Обратитесь к оториноларингологу — он удалит пробку профессионально и безопасно.

Что категорически нельзя делать

  • Использовать ватные палочки

  • Лезть в ухо булавками, спичками, зубочистками

  • Применять так называемые ушные свечи (могут вызвать ожоги и закупорку)

По данным Manual MSD, регулярное использование ватных палочек — одна из главных причин воспалений уха у взрослых и детей.

Когда нужно обратиться к врачу

Следующие симптомы — повод не откладывать визит к отоларингологу:

  • Постоянная боль в ухе

  • Зуд, не проходящий в течение нескольких дней

  • Появление жидкости с неприятным запахом

  • Снижение слуха

  • Заложенность, которая не проходит

3 интересных факта об ушной гигиене

  1. Слуховой канал очищается сам по себе - благодаря челюстным движениям.

  2. Избыточная чистка нарушает микрофлору уха, делая его более уязвимым.

  3. Ушные свечи, несмотря на популярность в интернете, не доказали свою эффективность и могут привести к ожогам.

Уточнения

Ва́тная па́лочка - предмет личной гигиены, состоящий из небольшой палочки с ватными тампонами на концах или обмоткой из марли или другого пористого материала.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Ниязов Аслан
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