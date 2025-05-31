Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней

Звучит неожиданно, но чем меньше вы трогаете свои уши, тем они чище. А ватные палочки, вопреки рекламе, делают только хуже.
Многие по привычке чистят уши после душа — глубоко и регулярно. Но врачи-отоларингологи предупреждают: это опасно. Самая частая причина воспалений и травм барабанной перепонки — как раз "гигиена" с помощью подручных средств, сообщает MedPulse.
Сера в ушах — не грязь, а естественный защитный барьер. Её функция:
увлажнение слухового канала,
защита от бактерий и пыли,
самостоятельная чистка уха благодаря движениям челюсти (при жевании и разговоре).
Согласно Manual MSD - одному из самых авторитетных медицинских источников — ухо имеет автоочищающуюся систему, и вмешиваться в неё часто не требуется.
Самое безопасное, что вы можете делать регулярно:
1. Очищайте только наружную часть уха.
Используйте мягкую влажную ткань или уголок полотенца.
2. Делайте это после душа.
Сера в этот момент размягчается и легче удаляется.
3. Не лезьте вглубь.
Если сера выходит наружу — аккуратно удалите, но не проталкивайте её обратно.
4. Почувствовали заложенность, зуд или боль?
Обратитесь к оториноларингологу — он удалит пробку профессионально и безопасно.
Использовать ватные палочки
Лезть в ухо булавками, спичками, зубочистками
Применять так называемые ушные свечи (могут вызвать ожоги и закупорку)
По данным Manual MSD, регулярное использование ватных палочек — одна из главных причин воспалений уха у взрослых и детей.
Следующие симптомы — повод не откладывать визит к отоларингологу:
Постоянная боль в ухе
Зуд, не проходящий в течение нескольких дней
Появление жидкости с неприятным запахом
Снижение слуха
Заложенность, которая не проходит
Слуховой канал очищается сам по себе - благодаря челюстным движениям.
Избыточная чистка нарушает микрофлору уха, делая его более уязвимым.
Ушные свечи, несмотря на популярность в интернете, не доказали свою эффективность и могут привести к ожогам.
Ва́тная па́лочка - предмет личной гигиены, состоящий из небольшой палочки с ватными тампонами на концах или обмоткой из марли или другого пористого материала.
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