Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Звучит неожиданно, но чем меньше вы трогаете свои уши, тем они чище. А ватные палочки, вопреки рекламе, делают только хуже.

Фото: commons.wikimedia.org by shahram sharif, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ватная палочка

Многие по привычке чистят уши после душа — глубоко и регулярно. Но врачи-отоларингологи предупреждают: это опасно. Самая частая причина воспалений и травм барабанной перепонки — как раз "гигиена" с помощью подручных средств, сообщает MedPulse.

Зачем вообще нужна ушная сера

Сера в ушах — не грязь, а естественный защитный барьер. Её функция:

увлажнение слухового канала,

защита от бактерий и пыли,

самостоятельная чистка уха благодаря движениям челюсти (при жевании и разговоре).

Согласно Manual MSD - одному из самых авторитетных медицинских источников — ухо имеет автоочищающуюся систему, и вмешиваться в неё часто не требуется.

Как правильно ухаживать за ушами

Самое безопасное, что вы можете делать регулярно:

1. Очищайте только наружную часть уха.

Используйте мягкую влажную ткань или уголок полотенца.

2. Делайте это после душа.

Сера в этот момент размягчается и легче удаляется.

3. Не лезьте вглубь.

Если сера выходит наружу — аккуратно удалите, но не проталкивайте её обратно.

4. Почувствовали заложенность, зуд или боль?

Обратитесь к оториноларингологу — он удалит пробку профессионально и безопасно.

Что категорически нельзя делать

Использовать ватные палочки

Лезть в ухо булавками, спичками, зубочистками

Применять так называемые ушные свечи (могут вызвать ожоги и закупорку)

По данным Manual MSD, регулярное использование ватных палочек — одна из главных причин воспалений уха у взрослых и детей.

Когда нужно обратиться к врачу

Следующие симптомы — повод не откладывать визит к отоларингологу:

Постоянная боль в ухе

Зуд, не проходящий в течение нескольких дней

Появление жидкости с неприятным запахом

Снижение слуха

Заложенность, которая не проходит

3 интересных факта об ушной гигиене

Слуховой канал очищается сам по себе - благодаря челюстным движениям. Избыточная чистка нарушает микрофлору уха, делая его более уязвимым. Ушные свечи, несмотря на популярность в интернете, не доказали свою эффективность и могут привести к ожогам.

Уточнения

Ва́тная па́лочка - предмет личной гигиены, состоящий из небольшой палочки с ватными тампонами на концах или обмоткой из марли или другого пористого материала.

