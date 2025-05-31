Худой снаружи — толстый внутри: жир, который никто не видит, но все боятся

Вы когда-нибудь задумывались, что большая часть вашего жира может быть вовсе не под кожей? А между органами. И именно он — самый опасный.
Говорим о висцеральном жире — скрытом, но крайне вредном. В отличие от подкожного, который откладывается, например, на бёдрах или руках, висцеральный находится внутри брюшной полости, обволакивая жизненно важные органы. Он буквально давит изнутри.
Такой жир не просто портит фигуру — он может стать причиной диабета, инсульта и даже преждевременной смерти.
Невидимая угроза. Он накапливается глубоко внутри и не всегда заметен внешне.
Нарушает работу органов. Печень, почки, сердце — все могут страдать от давления и воспалений.
Способен выделять гормоны, нарушающие обмен веществ и провоцирующие воспаления.
Повышает риск смертности. Особенно в сочетании с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием.
Химик и фитнес-эксперт Ренато Кариани поделился в своём YouTube-канале простыми и эффективными советами по избавлению от "жира на животе".
Особенно:
Ананас - помогает снижать воспаления
Яблоко - источник растворимой клетчатки
Ягоды - мощные антиоксиданты
"Фрукты богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс. Это естественный способ начать уменьшать живот", — говорит Кариани.
Клетчатка — ключ к хорошему пищеварению и жиросжиганию.
"Без достаточного количества растительных волокон ферментативные процессы в ЖКТ не работают эффективно", — поясняет он.
Ошибка №1 - полностью исключить углеводы. Это приводит к снижению энергии и замедлению метаболизма.
Что можно: овсянка, картофель, рис
Что нужно сократить: сахар, десерты, сладкие напитки
Бег, плавание, велотренировки — отличные способы активировать метаболизм.
"Но если у вас мало мышц, не переусердствуйте с кардио — можно стать 'тонким снаружи, толстым внутри'."
Секрет — в наращивании мышечной массы.
Мышцы ускоряют обмен веществ
Повышают общий расход калорий
Поддерживают гормональный фон
"Когда вы растите мышцы — вы сжигаете жир даже в покое", — подчёркивает Кариани.
Даже худые люди могут иметь высокий уровень висцерального жира - это так называемые "тонкие снаружи, толстые внутри".
Висцеральный жир выделяет воспалительные белки, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Сон менее 6 часов в сутки напрямую связан с его накоплением.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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