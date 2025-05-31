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Худой снаружи — толстый внутри: жир, который никто не видит, но все боятся

3:07
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что большая часть вашего жира может быть вовсе не под кожей? А между органами. И именно он — самый опасный.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Говорим о висцеральном жире — скрытом, но крайне вредном. В отличие от подкожного, который откладывается, например, на бёдрах или руках, висцеральный находится внутри брюшной полости, обволакивая жизненно важные органы. Он буквально давит изнутри.

Такой жир не просто портит фигуру — он может стать причиной диабета, инсульта и даже преждевременной смерти.

Почему жир на животе особенно опасен

  • Невидимая угроза. Он накапливается глубоко внутри и не всегда заметен внешне.

  • Нарушает работу органов. Печень, почки, сердце — все могут страдать от давления и воспалений.

  • Способен выделять гормоны, нарушающие обмен веществ и провоцирующие воспаления.

  • Повышает риск смертности. Особенно в сочетании с малоподвижным образом жизни и неправильным питанием.

Как победить висцеральный жир: 5 шагов от эксперта

Химик и фитнес-эксперт Ренато Кариани поделился в своём YouTube-канале простыми и эффективными советами по избавлению от "жира на животе".

1. Ешьте больше фруктов

Особенно:

  • Ананас - помогает снижать воспаления

  • Яблоко - источник растворимой клетчатки

  • Ягоды - мощные антиоксиданты

"Фрукты богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс. Это естественный способ начать уменьшать живот", — говорит Кариани.

2. Добавьте в рацион овощи и зелень

Клетчатка — ключ к хорошему пищеварению и жиросжиганию.

"Без достаточного количества растительных волокон ферментативные процессы в ЖКТ не работают эффективно", — поясняет он.

3. Не бойтесь углеводов

Ошибка №1 - полностью исключить углеводы. Это приводит к снижению энергии и замедлению метаболизма.
Что можно: овсянка, картофель, рис
Что нужно сократить: сахар, десерты, сладкие напитки

4. Кардио — с умом

Бег, плавание, велотренировки — отличные способы активировать метаболизм.

"Но если у вас мало мышц, не переусердствуйте с кардио — можно стать 'тонким снаружи, толстым внутри'."

5. Делайте силовые упражнения

Секрет — в наращивании мышечной массы.

  • Мышцы ускоряют обмен веществ

  • Повышают общий расход калорий

  • Поддерживают гормональный фон

"Когда вы растите мышцы — вы сжигаете жир даже в покое", — подчёркивает Кариани.

3 интересных факта о висцеральном жире

  1. Даже худые люди могут иметь высокий уровень висцерального жира - это так называемые "тонкие снаружи, толстые внутри".

  2. Висцеральный жир выделяет воспалительные белки, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  3. Сон менее 6 часов в сутки напрямую связан с его накоплением.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.  

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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