Лето — сезон гадюк: змеи уже в садах и на дачах, и вот кого они выбирают первыми

2:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом жары змеи активизировались: в разгар брачного сезона они могут заползать даже в дома. Что делать, если укус всё-таки произошёл? И почему пожилым людям стоит быть особенно осторожными?

Фото: https://www.flickr.com/photos/40855483@N00/18024363112/ by https://www.flickr.com/people/40855483@N00 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Гадюка

Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин рассказал "Радио 1", чем опасен укус змеи и как действовать в первые минуты после происшествия. По его словам, для большинства здоровых взрослых людей он не представляет смертельной угрозы. А вот пожилым и детям повезёт меньше — из-за особенностей физиологии яд может быть гораздо опаснее.

Укус змеи: насколько это опасно

"Если у вас нет аллергии, и вы — взрослый человек в целом хорошем состоянии, укус змеи в большинстве случаев не смертелен. Больно будет сильно, воспаление продлится около трёх дней, но вы выживете", — говорит Алешкин.

Однако ситуация кардинально меняется, если речь идёт о пожилых людях или детях. Именно для них последствия могут быть фатальными.

Почему яд действует сильнее на пожилых

По словам эксперта:

У пожилых людей замедлено кровообращение - яд дольше циркулирует в организме.

Объём крови у них меньше, а значит, концентрация яда выше .

Есть риск, что токсин попадёт в жизненно важные органы и медленно будет оттуда выводиться.

"В таких случаях нельзя исключать летальный исход", — подчёркивает Алешкин.

Миф об отсасывании яда — опасен

Вопреки популярным представлениям, не стоит отсасывать яд ртом. Это может усугубить ситуацию: вы повредите ткани, а также рискуете получить яд в кровь через микротрещины на слизистых.

Вместо этого Дмитрий Алешкин рекомендует использовать специальный ядоотсос - простое устройство с вакуумной насадкой.

"Прислоняете к ранке и создаёте вакуум — так вы удаляете часть яда из организма до того, как он попадёт в кровь", — объясняет он.

Что делать при укусе змеи: пошагово

Сохраняйте спокойствие. Паника ускоряет кровообращение и распространение яда. Иммобилизируйте конечность. Постарайтесь не двигать укушенной частью тела. Не прижигайте, не разрезайте и не отсасывайте яд. Немедленно вызывайте скорую помощь. Используйте ядоотсос, если он есть. Пейте больше воды и не употребляйте алкоголь.

3 интересных факта о змеином яде

В России наиболее распространены укусы гадюк. Их яд разрушает ткани и вызывает сильный отёк. Змеи часто кусают в целях самозащиты, а не нападения. В аптеках некоторых стран можно купить антидотовые наборы, но использовать их нужно только под контролем врача.

Уточнения

Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.

