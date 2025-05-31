Лето — сезон гадюк: змеи уже в садах и на дачах, и вот кого они выбирают первыми

С приходом жары змеи активизировались: в разгар брачного сезона они могут заползать даже в дома. Что делать, если укус всё-таки произошёл? И почему пожилым людям стоит быть особенно осторожными?
Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин рассказал "Радио 1", чем опасен укус змеи и как действовать в первые минуты после происшествия. По его словам, для большинства здоровых взрослых людей он не представляет смертельной угрозы. А вот пожилым и детям повезёт меньше — из-за особенностей физиологии яд может быть гораздо опаснее.
"Если у вас нет аллергии, и вы — взрослый человек в целом хорошем состоянии, укус змеи в большинстве случаев не смертелен. Больно будет сильно, воспаление продлится около трёх дней, но вы выживете", — говорит Алешкин.
Однако ситуация кардинально меняется, если речь идёт о пожилых людях или детях. Именно для них последствия могут быть фатальными.
По словам эксперта:
У пожилых людей замедлено кровообращение - яд дольше циркулирует в организме.
Объём крови у них меньше, а значит, концентрация яда выше.
Есть риск, что токсин попадёт в жизненно важные органы и медленно будет оттуда выводиться.
"В таких случаях нельзя исключать летальный исход", — подчёркивает Алешкин.
Вопреки популярным представлениям, не стоит отсасывать яд ртом. Это может усугубить ситуацию: вы повредите ткани, а также рискуете получить яд в кровь через микротрещины на слизистых.
Вместо этого Дмитрий Алешкин рекомендует использовать специальный ядоотсос - простое устройство с вакуумной насадкой.
"Прислоняете к ранке и создаёте вакуум — так вы удаляете часть яда из организма до того, как он попадёт в кровь", — объясняет он.
Сохраняйте спокойствие. Паника ускоряет кровообращение и распространение яда.
Иммобилизируйте конечность. Постарайтесь не двигать укушенной частью тела.
Не прижигайте, не разрезайте и не отсасывайте яд.
Немедленно вызывайте скорую помощь.
Используйте ядоотсос, если он есть.
Пейте больше воды и не употребляйте алкоголь.
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