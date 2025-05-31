Невинная привычка, которая крадёт годы: дневной сон больше не выглядит безобидно

Многие считают, что короткий дневной сон полезен. Но что, если он становится слишком частым или долгим? Новые данные заставляют задуматься.
Исследование, проведённое Чэнлу Гао постдокторантом Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне — показало: длительные и нерегулярные дневные сны связаны с повышенным риском смерти у людей среднего и пожилого возраста. Результаты были опубликованы в онлайн-дополнении к научному журналу Sleep 28 мая 2025 года.
Учёные проанализировали поведение 86 565 участников проекта UK Biobank. Все они в возрасте от 40 до 80 лет (в среднем — 63 года), 57% из них — женщины. В течение недели добровольцы носили актиграфы — устройства, отслеживающие движение, — что позволило зафиксировать продолжительность и время их дневного сна.
Вот ключевые данные:
Средняя длительность сна днём - около 40 минут в день
34% снов приходились на утро (с 9:00 до 11:00)
Остальные распределялись между 9:00 и 19:00
За 11 лет наблюдений умерли 5 189 участников (около 6% выборки)
Даже после учёта демографии, ИМТ, курения, употребления алкоголя и продолжительности ночного сна, связь между дневным сном и риском смерти сохранялась.
Оказалось, что:
Чем дольше и чаще днём спит человек, тем выше риск смертности.
Пики опасности приходятся на сны в полдень и в ранний послеобеденный период.
Нерегулярность сна - резкие колебания от дня к дню — также повышает риск.
Хотя Американская академия медицины сна рекомендует короткий отдых (20-30 минут) во второй половине дня, новые данные ставят под сомнение универсальность этой рекомендации — особенно для пожилых.
Исследование имело ограничения:
Актиграфы не измеряют мозговую активность, поэтому тихое бодрствование могло быть ошибочно принято за сон.
Поскольку "дневным сном" считался любой сон с 9:00 до 19:00, возможна путаница с утренним или вечерним засыпанием.
Тем не менее, выводы достаточно убедительны, чтобы призвать врачей включать дневной сон в оценку общего риска пациента и персонализировать рекомендации по режиму сна.
Слишком долгий сон (более 9 часов в сутки) может быть связан с когнитивным снижением и деменцией.
Нерегулярный режим сна нарушает циркадные ритмы и влияет на обмен веществ.
Короткий дневной сон (до 30 минут) может улучшать когнитивные функции и снижать уровень стресса — главное, не переусердствовать.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
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