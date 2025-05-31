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Невинная привычка, которая крадёт годы: дневной сон больше не выглядит безобидно

3:04
Здоровье

Многие считают, что короткий дневной сон полезен. Но что, если он становится слишком частым или долгим? Новые данные заставляют задуматься.

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Исследование, проведённое Чэнлу Гао постдокторантом Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне — показало: длительные и нерегулярные дневные сны связаны с повышенным риском смерти у людей среднего и пожилого возраста. Результаты были опубликованы в онлайн-дополнении к научному журналу Sleep 28 мая 2025 года.

Как проходило исследование

Учёные проанализировали поведение 86 565 участников проекта UK Biobank. Все они в возрасте от 40 до 80 лет (в среднем — 63 года), 57% из них — женщины. В течение недели добровольцы носили актиграфы — устройства, отслеживающие движение, — что позволило зафиксировать продолжительность и время их дневного сна.

Вот ключевые данные:

  • Средняя длительность сна днём - около 40 минут в день

  • 34% снов приходились на утро (с 9:00 до 11:00)

  • Остальные распределялись между 9:00 и 19:00

  • За 11 лет наблюдений умерли 5 189 участников (около 6% выборки)

Даже после учёта демографии, ИМТ, курения, употребления алкоголя и продолжительности ночного сна, связь между дневным сном и риском смерти сохранялась.

В чём риск

Оказалось, что:

  • Чем дольше и чаще днём спит человек, тем выше риск смертности.

  • Пики опасности приходятся на сны в полдень и в ранний послеобеденный период.

  • Нерегулярность сна - резкие колебания от дня к дню — также повышает риск.

Хотя Американская академия медицины сна рекомендует короткий отдых (20-30 минут) во второй половине дня, новые данные ставят под сомнение универсальность этой рекомендации — особенно для пожилых.

Важные оговорки

Исследование имело ограничения:

  • Актиграфы не измеряют мозговую активность, поэтому тихое бодрствование могло быть ошибочно принято за сон.

  • Поскольку "дневным сном" считался любой сон с 9:00 до 19:00, возможна путаница с утренним или вечерним засыпанием.

Тем не менее, выводы достаточно убедительны, чтобы призвать врачей включать дневной сон в оценку общего риска пациента и персонализировать рекомендации по режиму сна.

3 интересных факта о сне

  1. Слишком долгий сон (более 9 часов в сутки) может быть связан с когнитивным снижением и деменцией.

  2. Нерегулярный режим сна нарушает циркадные ритмы и влияет на обмен веществ.

  3. Короткий дневной сон (до 30 минут) может улучшать когнитивные функции и снижать уровень стресса — главное, не переусердствовать.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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