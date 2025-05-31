Жир, который лечит: ешьте его каждый день — и воспаление исчезает

3:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что-то, как мы едим каждый день, может снижать воспаление в организме и защищать нас от диабета, сердечных заболеваний и даже некоторых видов рака?

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сардины

Средиземноморская диета в своей противовоспалительной версии — это не новомодное веяние, а подход с научной доказательной базой, поддерживаемый, в том числе, Гарвардской медицинской школой. Основанная на традиционной кухне стран Средиземноморья, в первую очередь Италии, она может стать настоящим союзником в деле профилактики хронических болезней.

Разобраться, как именно работает эта система питания и как адаптировать её под свою повседневную жизнь, помогает нутриционист Сальваторе Эрколано.

Что такое воспаление и почему с ним надо считаться

"Воспаление — это естественный защитный механизм организма. Но хроническое, скрытое воспаление низкой степени может спровоцировать целый ряд нарушений: от ожирения до инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых заболеваний.", — объясняет Сальваторе Эрколано.

По его словам, снижение потребления насыщенных жиров (особенно из красного и переработанного мяса) напрямую связано с уменьшением выработки воспалительных цитокинов — белков, усиливающих воспаление.

Почему именно средиземноморская диета

Диета строится на большом количестве овощей, бобовых, фруктов, цельнозерновых и оливкового масла — с минимальным количеством животных жиров и сахара.

"Пищевые волокна, особенно растворимые, ферментируются в кишечнике и превращаются в короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, обладающий противовоспалительным действием и поддерживающий здоровье кишечной стенки", — подчёркивает Эрколано.

Преимущества этой диеты:

Поддержание здоровой микрофлоры

Стабильный уровень сахара в крови

Контроль веса

Снижение уровня воспаления

Кроме клетчатки, в растительных продуктах содержатся витамины C и E, каротиноиды (бета-каротин, ликопин), полифенолы и полезные жирные кислоты — всё это вместе работает как натуральный щит против воспаления.

Три "суперзвезды" среди продуктов

1. Оливковое масло extra virgin

Оно не только насыщает блюда вкусом, но и поставляет в организм биоактивные соединения: полифенолы, тирозол, гидрокситирозол и знаменитый олеокантал. Все они известны своими мощными противовоспалительными свойствами.

2. Рыба (особенно мелкая морская)

Сардины, анчоусы, скумбрия — недорогие и богатые омега-3. Эти жирные кислоты играют ключевую роль в снижении воспаления и поддержании здоровья сосудов.

3. Травы и специи

Базилик, розмарин, орегано, имбирь, шалфей — не только вкус, но и сила: они богаты антиоксидантами, уменьшают окислительный стресс и помогают модулировать иммунную реакцию.

Как начать: примерный рацион

Завтрак : овсянка с орехами и сезонными ягодами

Обед : киноа с тушеными овощами и оливковым маслом

Ужин : запечённая скумбрия с зелёным салатом, заправленным лимоном и маслом

Перекусы: грецкие орехи, яблоко, йогурт без сахара

3 интересных факта

Олеокантал из оливкового масла обладает действием, схожим с ибупрофеном — он блокирует воспалительные ферменты COX-1 и COX-2. Сырой чеснок содержит аллицин, природный противовоспалительный агент. Полифенолы из розмарина помогают снизить уровень С-реактивного белка — маркера системного воспаления.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio - питание и греч. λόγος - учение) или учение о питании - учение, направленное на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

