Эти консервы спасут ваше давление: работают лучше таблеток

4:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли есть консервы, если у вас высокое давление? Да, и вот почему это не так страшно, как вы думаете.

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Полки супермаркетов пестрят консервами, и у многих людей с гипертонией они автоматически попадают в черный список. Однако среди этих баночек есть настоящие сокровища — продукты, богатые клетчаткой, калием, омега-3 и другими веществами, которые способствуют снижению давления. Всё дело в правильном выборе.

Врач-диетолог Дебора Мёрфи вместе с другими специалистами развеивает миф: консервированные продукты не обязательно означают "много соли". Главное — внимательно читать этикетки и знать, что искать.

Почему соль — это не вся история

Натрий — важный элемент, но его избыток действительно вреден для сердечно-сосудистой системы. Большинство людей потребляют гораздо больше, чем рекомендованные 2 300 мг в день. Особенно важно соблюдать этот лимит людям с уже диагностированной гипертонией — а это почти половина взрослого населения США.

Но вот что важно: промывание и слив жидкости из консервированных продуктов помогает снизить содержание натрия до 40%. А если выбирать варианты с пониженным содержанием соли или вовсе без добавленной соли, можно спокойно включать такие продукты в рацион.

Что стоит оставить в вашей кладовке

Вот список консервов, которые диетологи считают безопасными и даже полезными при повышенном давлении:

1. Сардины

Да, в них может быть много соли, но сардины — источник омега-3 и кальция, которые способствуют снижению давления. Лучше выбирать варианты без соли или сократить порцию. Отличная идея — греческий салат с сардинами.

2. Фасоль

Недорогая, сытная и невероятно полезная: фасоль содержит калий, магний, клетчатку и белок. Она помогает контролировать артериальное давление, особенно если выбрать консерву с низким содержанием соли. Попробуйте орзо с фасолью, шпинатом и лимоном.

3. Томаты

Богаты калием и ликопином — антиоксидантом, снижающим риск сердечных заболеваний. Используйте консервированные томаты без добавленной соли в супах, пасте и соусах.

4. Тунец

Хороший источник белка, омега-3 и калия. Отдавайте предпочтение тунецу без соли — и вот уже отличная основа для салата с авокадо и шпинатом.

5. Тыква

Богатая калием, она нейтрализует негативное влияние соли. Отличный ингредиент для овсянки, маффинов и смузи, особенно в осенний сезон.

6. Ананас

Даже в консервированном виде в собственном соку ананас сохраняет клетчатку и калий. Это помогает снизить давление и укрепить сердце.

7. Шпинат

Один из лидеров по содержанию нитратов, которые способствуют расширению сосудов. В консервированном виде он сохраняет клетчатку, кальций и магний.

8. Свёкла

Яркая, сладковатая и невероятно полезная. Свёкла содержит бетаины и нитраты, снижающие воспаление и давление. Отличный выбор для салатов с тунцом и фасолью.

Интересные факты

Промывание консервированной фасоли под краном снижает содержание соли почти на 40%. Свекольный сок показал способность снижать систолическое давление уже через несколько часов после употребления. Ликопин, содержащийся в томатах, лучше усваивается именно из термически обработанных продуктов — например, консервов.

Главное: не выбрасывайте консервы

Да, в некоторых из них много натрия, но современные производители предлагают всё больше вариантов без соли или с пониженным её содержанием. И если вы умеете правильно выбирать и сочетать продукты, то консервы могут стать отличной частью рациона, даже при высоком давлении. Используйте этот список, чтобы сформировать сердечно-дружественную кладовую.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ "над, выше" + τόνος "натяжение; тон") — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

