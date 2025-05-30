Море пахнет смертью: чем опасен мазут на пляжах Анапы и почему лучше не рисковать

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полгода прошло после крушения танкеров в Черном море, но анапские пляжи до сих пор под запретом. Несмотря на это, отдыхающие продолжают купаться в опасной зоне. Врач Евгений Ковров предупреждает: мазут - это не просто грязь, а потенциально смертельная смесь канцерогенов и токсинов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анапа

Чем пахнет мазут под солнцем

С приходом жары ситуация ухудшается. "Мазут испаряется, и в воздухе появляются токсичные пары. Они разрушают сурфактант — вещество, защищающее легкие. В итоге — острая дыхательная недостаточность", — объясняет терапевт.

Мазут богат ПАУ - это канцерогены, которые накапливаются в организме, особенно в жировой ткани. Через годы это может вылиться в рак кожи, легких, ЖКТ.

"Я бы сравнил купание в мазутной воде с добровольным погружением в токсичный коктейль из канцерогенов, аллергенов и раздражающих веществ", — говорит Ковров.

Возможные последствия

После контакта с загрязненной водой можно столкнуться с:

ожогами кожи;

аллергией и отеками;

кашлем и приступами астмы;

воспалением глаз и слизистых;

тошнотой и головной болью.

В долгосрочной перспективе — проблемы с гормонами, иммунитетом, памятью и даже онкология, сообщает URA. RU.

Кто в зоне особого риска

Наибольшую опасность мазут представляет для:

детей (из-за быстрого обмена веществ);

беременных (вред через плаценту);

пожилых (слабая система детоксикации);

хронических больных;

аллергиков и астматиков.

"Были случаи, когда астматики попадали в реанимацию после нескольких минут на таком пляже", — подчеркивает врач.

Что делать при контакте

Если вы оказались на загрязненной территории:

Вымойтесь с мылом, особенно в складках кожи. Прополощите рот, промойте глаза и нос. Примите сорбенты при случайном заглатывании. Пейте больше чистой воды. Следите за самочувствием в ближайшие сутки.

Развенчиваем мифы

Мазута не видно — значит, всё чисто? Нет, он может растворяться в воде.

Плавал пару минут — не страшно? Даже кратковременный контакт опасен.

Нет симптомов — значит, всё в порядке? Эффекты могут проявиться через годы.

Мазут легко смывается? Он проникает в кожу и не смывается водой.

Раньше контактировали и жили? Сейчас токсинов больше, а последствия — тяжелее.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

