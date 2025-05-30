Море пахнет смертью: чем опасен мазут на пляжах Анапы и почему лучше не рисковать

Полгода прошло после крушения танкеров в Черном море, но анапские пляжи до сих пор под запретом. Несмотря на это, отдыхающие продолжают купаться в опасной зоне. Врач Евгений Ковров предупреждает: мазут - это не просто грязь, а потенциально смертельная смесь канцерогенов и токсинов.
С приходом жары ситуация ухудшается. "Мазут испаряется, и в воздухе появляются токсичные пары. Они разрушают сурфактант — вещество, защищающее легкие. В итоге — острая дыхательная недостаточность", — объясняет терапевт.
Мазут богат ПАУ - это канцерогены, которые накапливаются в организме, особенно в жировой ткани. Через годы это может вылиться в рак кожи, легких, ЖКТ.
"Я бы сравнил купание в мазутной воде с добровольным погружением в токсичный коктейль из канцерогенов, аллергенов и раздражающих веществ", — говорит Ковров.
После контакта с загрязненной водой можно столкнуться с:
ожогами кожи;
аллергией и отеками;
кашлем и приступами астмы;
воспалением глаз и слизистых;
тошнотой и головной болью.
В долгосрочной перспективе — проблемы с гормонами, иммунитетом, памятью и даже онкология, сообщает URA. RU.
Наибольшую опасность мазут представляет для:
детей (из-за быстрого обмена веществ);
беременных (вред через плаценту);
пожилых (слабая система детоксикации);
хронических больных;
аллергиков и астматиков.
"Были случаи, когда астматики попадали в реанимацию после нескольких минут на таком пляже", — подчеркивает врач.
Если вы оказались на загрязненной территории:
Вымойтесь с мылом, особенно в складках кожи.
Прополощите рот, промойте глаза и нос.
Примите сорбенты при случайном заглатывании.
Пейте больше чистой воды.
Следите за самочувствием в ближайшие сутки.
Мазута не видно — значит, всё чисто? Нет, он может растворяться в воде.
Плавал пару минут — не страшно? Даже кратковременный контакт опасен.
Нет симптомов — значит, всё в порядке? Эффекты могут проявиться через годы.
Мазут легко смывается? Он проникает в кожу и не смывается водой.
Раньше контактировали и жили? Сейчас токсинов больше, а последствия — тяжелее.
Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.
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