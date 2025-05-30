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Море пахнет смертью: чем опасен мазут на пляжах Анапы и почему лучше не рисковать

2:34
Здоровье

Полгода прошло после крушения танкеров в Черном море, но анапские пляжи до сих пор под запретом. Несмотря на это, отдыхающие продолжают купаться в опасной зоне. Врач Евгений Ковров предупреждает: мазут - это не просто грязь, а потенциально смертельная смесь канцерогенов и токсинов.

Анапа
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анапа

Чем пахнет мазут под солнцем

С приходом жары ситуация ухудшается. "Мазут испаряется, и в воздухе появляются токсичные пары. Они разрушают сурфактант — вещество, защищающее легкие. В итоге — острая дыхательная недостаточность", — объясняет терапевт.

Мазут богат ПАУ - это канцерогены, которые накапливаются в организме, особенно в жировой ткани. Через годы это может вылиться в рак кожи, легких, ЖКТ.

"Я бы сравнил купание в мазутной воде с добровольным погружением в токсичный коктейль из канцерогенов, аллергенов и раздражающих веществ", — говорит Ковров.

Возможные последствия

После контакта с загрязненной водой можно столкнуться с:

  • ожогами кожи;

  • аллергией и отеками;

  • кашлем и приступами астмы;

  • воспалением глаз и слизистых;

  • тошнотой и головной болью.

В долгосрочной перспективе — проблемы с гормонами, иммунитетом, памятью и даже онкология, сообщает URA. RU.

Кто в зоне особого риска

Наибольшую опасность мазут представляет для:

  • детей (из-за быстрого обмена веществ);

  • беременных (вред через плаценту);

  • пожилых (слабая система детоксикации);

  • хронических больных;

  • аллергиков и астматиков.

"Были случаи, когда астматики попадали в реанимацию после нескольких минут на таком пляже", — подчеркивает врач.

Что делать при контакте

Если вы оказались на загрязненной территории:

  1. Вымойтесь с мылом, особенно в складках кожи.

  2. Прополощите рот, промойте глаза и нос.

  3. Примите сорбенты при случайном заглатывании.

  4. Пейте больше чистой воды.

  5. Следите за самочувствием в ближайшие сутки.

Развенчиваем мифы

  • Мазута не видно — значит, всё чисто? Нет, он может растворяться в воде.

  • Плавал пару минут — не страшно? Даже кратковременный контакт опасен.

  • Нет симптомов — значит, всё в порядке? Эффекты могут проявиться через годы.

  • Мазут легко смывается? Он проникает в кожу и не смывается водой.

  • Раньше контактировали и жили? Сейчас токсинов больше, а последствия — тяжелее.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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