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Одежда может стать ловушкой для клещей — но есть способ защититься

1:29
Здоровье

Клещи — не просто крошечные паразиты, но и носители опасных инфекций, вроде боррелиоза и энцефалита. Каждый сезон мы слышим одни и те же советы по защите. Но новое исследование предлагает свежий, почти фантастический взгляд на эту угрозу.

Клещи
Фото: freepik.com by Karolina Kabat, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Клещи

Антистатик против клещей: неожиданная защита от укусов

Учёные из Университета Бристоля обнаружили: клещи способны буквально "перепрыгивать" на своих жертв за счёт статического электричества. В лабораторных условиях они влетали в заряженные электроды, будто их что-то притягивало. В реальной жизни подобные заряды могут возникать на шерсти животных, перьях птиц и синтетической одежде.

Это открытие натолкнуло исследователей на интересную идею: если проблема — в статике, можно ли использовать антистатики как защиту? Ответ пока не окончательный, но логика подсказывает — попробовать стоит. Антистатические спреи уже применяются в текстильной промышленности и электронике, чтобы избежать накопления зарядов.

Всё это не отменяет классических мер:

  • закрытая светлая одежда,
  • штанины, заправленные в носки,
  • средства с перметрином,
  • репелленты,
  • тщательный осмотр тела после прогулки.

Но теперь к ним можно добавить новый пункт: обработка одежды антистатиком перед походом на природу — особенно в сухую погоду и сезон активности клещей.

 

Уточнения

Антистатик - вещество, используемое для предотвращения длительного сохранения статических электрических зарядов, образующихся в результате трения на поверхности предметов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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