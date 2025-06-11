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Секрет сладкого аромата: ванильный вкус может быть вовсе не ванильным

Здоровье

Ванильный аромат знаком каждому: он окутывает десерты, напитки, парфюмы и даже освежители воздуха. Но знаете ли вы, из чего на самом деле делают ванильные ароматизаторы?

Парфюм
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парфюм

Чем на самом деле пахнет ваниль: как делают ароматизаторы

Настоящая ваниль — редкость. Орхидеи рода Vanilla, произрастающие в Мексике и Белизе, требуют ручного опыления и долго созревают. Их стручки настаивают в воде со спиртом, получая ценный экстракт. Но поскольку производство ограничено, а цена высока, на помощь приходят синтетические заменители.

Ванильный ароматизатор чаще всего создают из искусственного ванилина — вещества, которое имитирует запах натуральной ванили. По словам разработчицы рецептов Кейт Трейн, источники ванилина могут быть весьма неожиданными.

Ванилин получают из:

  • гвоздичного масла,
  • лигнина из древесных отходов,
  • побочных продуктов нефтехимии, включая гваякол.

Сегодня около 85 % искусственного ванилина производится из гваякола — вещества, получаемого из нефти. Примерно 15 % — из древесных остатков. И хотя в лабораторных условиях ванилин можно получить даже из коровьего навоза, в пищевой промышленности такой метод не применяется.

История удивительная: за мягким ароматом ванили нередко скрывается вовсе не тропическая орхидея, а химическая формула.

Уточнения

Вани́ль - род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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