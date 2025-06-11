Секрет сладкого аромата: ванильный вкус может быть вовсе не ванильным

Ванильный аромат знаком каждому: он окутывает десерты, напитки, парфюмы и даже освежители воздуха. Но знаете ли вы, из чего на самом деле делают ванильные ароматизаторы?

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Чем на самом деле пахнет ваниль: как делают ароматизаторы

Настоящая ваниль — редкость. Орхидеи рода Vanilla, произрастающие в Мексике и Белизе, требуют ручного опыления и долго созревают. Их стручки настаивают в воде со спиртом, получая ценный экстракт. Но поскольку производство ограничено, а цена высока, на помощь приходят синтетические заменители.

Ванильный ароматизатор чаще всего создают из искусственного ванилина — вещества, которое имитирует запах натуральной ванили. По словам разработчицы рецептов Кейт Трейн, источники ванилина могут быть весьма неожиданными.

Ванилин получают из:

гвоздичного масла,

лигнина из древесных отходов,

побочных продуктов нефтехимии, включая гваякол.

Сегодня около 85 % искусственного ванилина производится из гваякола — вещества, получаемого из нефти. Примерно 15 % — из древесных остатков. И хотя в лабораторных условиях ванилин можно получить даже из коровьего навоза, в пищевой промышленности такой метод не применяется.

История удивительная: за мягким ароматом ванили нередко скрывается вовсе не тропическая орхидея, а химическая формула.

Уточнения

Вани́ль - род многолетних лиан семейства Орхидные (Orchidaceae).

