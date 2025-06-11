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Секрет здоровой кожи — не только крем, но и микроорганизмы

1:11
Здоровье

Наши кожные бактерии — не только часть микробиома, но и настоящие защитники от солнечного света. Новое исследование под руководством доктора Виджая Кумара Патра подтверждает: микробы на коже способны снижать вред ультрафиолета.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Бактерии на коже защищают от солнца

Учёные из Международного центра исследований инфекций в Лионе и Медицинского университета Граца выяснили, что определённые микроорганизмы уменьшают воздействие УФ-лучей, вмешиваясь в химические процессы, происходящие после солнечного облучения.

Под действием УФ кожа вырабатывает трансурокановую кислоту, которая превращается в цис-форму. Последняя подавляет местный иммунитет, делая кожу более уязвимой. Однако кожные бактерии расщепляют эту молекулу, тем самым снижая её вредное влияние на иммунные клетки.

Исследователи пришли к выводу: метаболизм микробов помогает поддерживать здоровье кожи, контролируя сигналы, связанные с её защитой. Это открытие может изменить подход к созданию солнцезащитных средств — с учётом микробиома.

Уточнения

Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Дмитрий Тезнев
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