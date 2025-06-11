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Сердечный ритм зависит не от пола, а от генов — и это многое меняет

1:08
Здоровье

Сердце — мощный орган, от которого зависит жизнь. Но, как выясняется, мужские и женские сердца работают немного по-разному. И дело не только в размере или гормонах.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Почему сердца мужчин и женщин бьются по-разному

Новое исследование, проведённое в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо, показало: синоатриальный узел (САН), отвечающий за ритм сердца, у мужчин и женщин функционирует по-разному на уровне генов.

Учёные проанализировали донорские сердца и обнаружили, что в женском организме активны гены TBX3 и HCN1, которые способствуют более частым сердечным сокращениям. У мужчин же преобладают гены, связанные с воспалительными процессами и выработкой коллагена.

Это может объяснить, почему у женщин сердце бьётся чаще, а мужчины чаще страдают от аритмий — в частности, от мерцательной аритмии.

Понимание этих генетических различий открывает путь к более точному и индивидуальному подходу в лечении нарушений сердечного ритма.

Уточнения

Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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