Сердечный ритм зависит не от пола, а от генов — и это многое меняет

Сердце — мощный орган, от которого зависит жизнь. Но, как выясняется, мужские и женские сердца работают немного по-разному. И дело не только в размере или гормонах.
Новое исследование, проведённое в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо, показало: синоатриальный узел (САН), отвечающий за ритм сердца, у мужчин и женщин функционирует по-разному на уровне генов.
Учёные проанализировали донорские сердца и обнаружили, что в женском организме активны гены TBX3 и HCN1, которые способствуют более частым сердечным сокращениям. У мужчин же преобладают гены, связанные с воспалительными процессами и выработкой коллагена.
Это может объяснить, почему у женщин сердце бьётся чаще, а мужчины чаще страдают от аритмий — в частности, от мерцательной аритмии.
Понимание этих генетических различий открывает путь к более точному и индивидуальному подходу в лечении нарушений сердечного ритма.
Се́рдце - полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
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