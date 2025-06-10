Аккуратная постель может стать врагом: вот почему глажка вреднее, чем вы думали

Многие считают глажку белья проявлением заботы и гигиены. Действительно, утюг уничтожает микробов и придаёт ткани аккуратный вид. Но у этой привычки, как выяснили британские учёные, есть и неожиданные риски для здоровья. Об этом сообщает Techinsider.
Под воздействием высокой температуры ткань становится плотнее, теряя воздухопроницаемость и способность впитывать влагу. А между тем, за ночь человек может выделить до 200 мл пота. Если ткань не справляется с влагой, нарушается терморегуляция кожи и создаются благоприятные условия для бактерий и грибков.
Возможные последствия:
Кроме того, глажка способствует накоплению статического электричества в ткани, что также может мешать полноценному сну.
Есть и исключения
Если в доме новорождённый младше 3 месяцев или человек с ослабленным иммунитетом, глажка всё ещё оправдана. В этом случае специалисты советуют использовать отпариватель — он сохраняет дезинфицирующий эффект, не портя структуру ткани.
Утю́г - элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.
Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!