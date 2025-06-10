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Аккуратная постель может стать врагом: вот почему глажка вреднее, чем вы думали

1:17
Здоровье

Многие считают глажку белья проявлением заботы и гигиены. Действительно, утюг уничтожает микробов и придаёт ткани аккуратный вид. Но у этой привычки, как выяснили британские учёные, есть и неожиданные риски для здоровья. Об этом сообщает Techinsider.

Стопка чистых полотенец
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка чистых полотенец

Чем может навредить глажка постельного белья

Под воздействием высокой температуры ткань становится плотнее, теряя воздухопроницаемость и способность впитывать влагу. А между тем, за ночь человек может выделить до 200 мл пота. Если ткань не справляется с влагой, нарушается терморегуляция кожи и создаются благоприятные условия для бактерий и грибков.

Возможные последствия:

  • усиленная потливость;
  • раздражения и высыпания;
  • поверхностный и беспокойный сон.

Кроме того, глажка способствует накоплению статического электричества в ткани, что также может мешать полноценному сну.

Есть и исключения

Если в доме новорождённый младше 3 месяцев или человек с ослабленным иммунитетом, глажка всё ещё оправдана. В этом случае специалисты советуют использовать отпариватель — он сохраняет дезинфицирующий эффект, не портя структуру ткани.

Уточнения

Утю́г - элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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