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Как 5G связано с COVID-19 и из-за чего теории заговора рушатся одна за другой

1:24
Здоровье

Сеть 5G долгое время вызывала тревогу: многие опасались её возможного вреда для организма. Однако новое исследование немецких учёных опровергает эти страхи.

Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst
Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G

Учёные подтвердили безопасность 5G для здоровья

В эксперименте клетки кожи — фибробласты и кератиноциты — подвергались воздействию 5G-излучения на частотах 27 и 40,5 ГГц. Учёные анализировали экспрессию генов и метилирование ДНК, чтобы понять, есть ли хоть какие-либо значимые изменения.

Результаты оказались обнадёживающими: зафиксированные колебания были минимальными и статистически незначимыми. Это означает, что доказательств вреда от излучения 5G не выявлено. При этом исследование стало первым, в котором применили столь современные молекулярные методы.

Также важно: волны частотой менее 3 ГГц проникают в кожу не глубже 10 мм, а высокочастотное 5G — менее чем на миллиметр. Это делает влияние сети на внутренние ткани крайне маловероятным.

Исследователи подчёркивают: запуск 5G совпал с пандемией COVID-19, что способствовало всплеску теорий заговора. Новая работа позволяет раз и навсегда развеять миф о его опасности.

 

Уточнения

5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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