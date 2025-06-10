Как 5G связано с COVID-19 и из-за чего теории заговора рушатся одна за другой

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сеть 5G долгое время вызывала тревогу: многие опасались её возможного вреда для организма. Однако новое исследование немецких учёных опровергает эти страхи.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-07-21_-_Vodafone_5G_Standort_Hattstedt1.jpg by Fabian Horst Прорыв в беспроводных сетях: скорость передачи данных в 9000 раз быстрее 5G

Учёные подтвердили безопасность 5G для здоровья

В эксперименте клетки кожи — фибробласты и кератиноциты — подвергались воздействию 5G-излучения на частотах 27 и 40,5 ГГц. Учёные анализировали экспрессию генов и метилирование ДНК, чтобы понять, есть ли хоть какие-либо значимые изменения.

Результаты оказались обнадёживающими: зафиксированные колебания были минимальными и статистически незначимыми. Это означает, что доказательств вреда от излучения 5G не выявлено. При этом исследование стало первым, в котором применили столь современные молекулярные методы.

Также важно: волны частотой менее 3 ГГц проникают в кожу не глубже 10 мм, а высокочастотное 5G — менее чем на миллиметр. Это делает влияние сети на внутренние ткани крайне маловероятным.

Исследователи подчёркивают: запуск 5G совпал с пандемией COVID-19, что способствовало всплеску теорий заговора. Новая работа позволяет раз и навсегда развеять миф о его опасности.

Уточнения

5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.



