Долголетие в шаговой доступности: как простая активность утром творит чудеса с организмом

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начинать день с движения — привычка, которая может продлить жизнь. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на результаты научных наблюдений.

Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утро

Утренняя активность как залог долголетия

По её словам, пожилые люди, занимающиеся физической активностью утром, чаще сохраняют стабильную работу сердца и лёгких. Эффект особенно выражен у тех, кто старше 65 лет.

Павлова считает, что утренние нагрузки лучше совпадают с циркадными ритмами организма. Это способствует выравниванию гормонального фона, улучшению метаболизма и общего состояния. Прогулка на свежем воздухе после пробуждения уже может стать ценным шагом в сторону здоровья.

Она подчёркивает: необязательно выполнять интенсивные тренировки. Главное — регулярность и умеренность. Постоянная, но щадящая активность зачастую даёт больший эффект, чем редкие, но изнуряющие упражнения.

Также ранее учёные доказали, что образ жизни влияет на продолжительность жизни куда сильнее, чем наследственные факторы.

Уточнения

Долголетие — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

