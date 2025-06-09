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Сон, бессмертие и связь с космосом: что мы знаем о самом загадочном органе мозга

1:28
Здоровье

Шишковидная железа находится в центре мозга и вырабатывает мелатонин — гормон, управляющий нашими биологическими часами. Она регулирует циклы сна и бодрствования, но по-прежнему остаётся одной из самых загадочных частей организма.

Головной мозг
Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Головной мозг

Шишковидная железа: на границе науки и мистики

С возрастом эта железа начинает кальцифицироваться, однако причины этого процесса и его последствия для здоровья пока неясны. Учёные признают: несмотря на роль в эндокринной системе, шишковидная железа остаётся наименее изученной.

Впервые о ней писал врач Гален ещё во II веке, связывая её с "психической пневмой". В Средневековье она считалась хранилищем духа, а философ Рене Декарт в XVII веке называл её "главным вместилищем души".

С XIX века взгляды стали меняться: учёные предположили, что шишковидная железа может быть рудиментом гипотетического "третьего глаза". У некоторых животных подобные структуры действительно реагируют на свет.

Неудивительно, что железа привлекла внимание мистиков. Елена Блаватская называла её "глазом Шивы", а в дискордианстве её связывают с богиней хаоса Эрис.

Сегодня шишковидная железа продолжает вызывать интерес — как у нейрофизиологов, так и у тех, кто ищет тайные смыслы в устройстве человека.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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