Сон, бессмертие и связь с космосом: что мы знаем о самом загадочном органе мозга

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шишковидная железа находится в центре мозга и вырабатывает мелатонин — гормон, управляющий нашими биологическими часами. Она регулирует циклы сна и бодрствования, но по-прежнему остаётся одной из самых загадочных частей организма.

Фото: flickr.com by _DJ_, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Головной мозг

Шишковидная железа: на границе науки и мистики

С возрастом эта железа начинает кальцифицироваться, однако причины этого процесса и его последствия для здоровья пока неясны. Учёные признают: несмотря на роль в эндокринной системе, шишковидная железа остаётся наименее изученной.

Впервые о ней писал врач Гален ещё во II веке, связывая её с "психической пневмой". В Средневековье она считалась хранилищем духа, а философ Рене Декарт в XVII веке называл её "главным вместилищем души".

С XIX века взгляды стали меняться: учёные предположили, что шишковидная железа может быть рудиментом гипотетического "третьего глаза". У некоторых животных подобные структуры действительно реагируют на свет.

Неудивительно, что железа привлекла внимание мистиков. Елена Блаватская называла её "глазом Шивы", а в дискордианстве её связывают с богиней хаоса Эрис.

Сегодня шишковидная железа продолжает вызывать интерес — как у нейрофизиологов, так и у тех, кто ищет тайные смыслы в устройстве человека.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

