Коснулся экрана — и получил диагноз: новая функция в смартфоне

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пить воду до появления жажды — совет, который мы слышим часто. Но как понять, что организму уже не хватает влаги? В будущем это сможет подсказать экран вашего смартфона.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Смартфон определит обезвоживание одним касанием

Исследование, опубликованное в IEEE Sensors Journal, показывает: обычный сенсорный экран способен считывать уровень гидратации кожи. Учёные из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) выяснили, что ёмкостные сенсоры — те самые, что используются в наших телефонах — фиксируют не только касание, но и изменения электрической ёмкости кожи. Этот показатель напрямую связан с количеством воды в организме: чем меньше влаги, тем ниже ёмкость.

На основе этих данных исследователи создали алгоритм машинного обучения, который распознаёт уровень гидратации и относит его к одной из пяти категорий. Технологию протестировали на 45 добровольцах, учтя также пол и вес для повышения точности.

Результаты оказались впечатляющими: точность достигла 92 % у спортсменов и 87 % у людей, практикующих интервальное голодание. В будущем разработку планируют внедрить в приложение, которое будет напоминать о необходимости выпить воду — достаточно просто дотронуться до экрана.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

